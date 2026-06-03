Ni Una Menos: el cronograma de actividades en Quilmes

En el marco de una nueva conmemoración del movimiento Ni Una Menos, el Municipio de Quilmes desarrollará durante esta semana una serie de actividades culturales, formativas y comunitarias destinadas a promover la igualdad de género, fortalecer la prevención de las violencias y visibilizar las luchas de mujeres y diversidades en el territorio.



Las actividades continuarán este miércoles con el encuentro "Jardín de Mariposas", previsto para las 10 en el Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidades Isabel Pallamay, en Quilmes Oeste. La iniciativa apunta a fortalecer espacios de participación y construcción colectiva desde una mirada inclusiva y comunitaria.



Ese mismo día tendrá lugar la tradicional movilización por el 3J, fecha emblemática del movimiento Ni Una Menos. La concentración partirá a las 15 desde Pellegrini y Vicente López, mientras que a las 17 se realizará el encuentro central frente al Congreso de la Nación, junto a organizaciones sociales, sindicales y feministas de todo el país.

La programación seguirá el jueves 4 de junio con el Segundo Encuentro del Ciclo de Formación y Debate "Organización de las Mujeres en los Sindicatos", que se desarrollará a las 17 en el Sindicato de Empleadxs de Farmacia. El espacio propone reflexionar sobre la participación de las mujeres en el ámbito laboral y sindical, así como los desafíos pendientes en materia de igualdad.

Por su parte, el viernes 5 de junio se realizará la jornada "Ni Una Menos" en el Parque Lineal de Solano. Desde las 10, vecinos y vecinas podrán participar de actividades de sensibilización, promoción de derechos y expresiones artísticas vinculadas a la temática.

La agenda culminará el viernes 12 de junio con la presentación de la obra teatral "Lo que callamos vuelve", que se ofrecerá a las 17 en el Teatro Municipal de Quilmes. La propuesta cultural invita a reflexionar sobre las distintas formas de violencia de género a través del lenguaje escénico.