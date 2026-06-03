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Miércoles, 3 de junio de 2026

Ni Una Menos: el cronograma de actividades en Quilmes

El Municipio desarrollará durante esta semana una serie de actividades culturales, formativas y comunitarias.

Redacción FMQ
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En el marco de una nueva conmemoración del movimiento Ni Una Menos, el Municipio de Quilmes desarrollará durante esta semana una serie de actividades culturales, formativas y comunitarias destinadas a promover la igualdad de género, fortalecer la prevención de las violencias y visibilizar las luchas de mujeres y diversidades en el territorio.

Las actividades continuarán este miércoles con el encuentro "Jardín de Mariposas", previsto para las 10 en el Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidades Isabel Pallamay, en Quilmes Oeste. La iniciativa apunta a fortalecer espacios de participación y construcción colectiva desde una mirada inclusiva y comunitaria.

Ese mismo día tendrá lugar la tradicional movilización por el 3J, fecha emblemática del movimiento Ni Una Menos. La concentración partirá a las 15 desde Pellegrini y Vicente López, mientras que a las 17 se realizará el encuentro central frente al Congreso de la Nación, junto a organizaciones sociales, sindicales y feministas de todo el país.

La programación seguirá el jueves 4 de junio con el Segundo Encuentro del Ciclo de Formación y Debate "Organización de las Mujeres en los Sindicatos", que se desarrollará a las 17 en el Sindicato de Empleadxs de Farmacia. El espacio propone reflexionar sobre la participación de las mujeres en el ámbito laboral y sindical, así como los desafíos pendientes en materia de igualdad.

Por su parte, el viernes 5 de junio se realizará la jornada "Ni Una Menos" en el Parque Lineal de Solano. Desde las 10, vecinos y vecinas podrán participar de actividades de sensibilización, promoción de derechos y expresiones artísticas vinculadas a la temática.

La agenda culminará el viernes 12 de junio con la presentación de la obra teatral "Lo que callamos vuelve", que se ofrecerá a las 17 en el Teatro Municipal de Quilmes. La propuesta cultural invita a reflexionar sobre las distintas formas de violencia de género a través del lenguaje escénico.

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