Quilmes celebra el Día del Bombero Voluntario con caravanas, homenajes y actividades abiertas

Quilmes se prepara para celebrar el Día del Bombero Voluntario con una jornada cargada de actividades abiertas a toda la comunidad. Este martes 2 de junio, los distintos cuarteles del distrito realizarán actos conmemorativos, caravanas, exhibiciones y homenajes para reconocer la labor de quienes día a día arriesgan su vida al servicio de los vecinos.

Las actividades comenzarán desde temprano con desayunos y encuentros en cada uno de los cuarteles, donde también habrá exposición de unidades, autobombas y equipamiento utilizado por los servidores públicos en las distintas emergencias que afrontan cotidianamente.

Además, se llevará adelante un homenaje a los bomberos fallecidos en el Cementerio Municipal, en un momento de recuerdo y reconocimiento para quienes formaron parte de la historia de los destacamentos del distrito.

Durante la jornada también se realizarán caravanas que recorrerán distintos barrios de Quilmes, permitiendo que los vecinos puedan acercarse y compartir la celebración con los voluntarios. El cierre será a las 19 con el tradicional "sirenazo nacional", que se replicará en todos los cuarteles del país.

La conmemoración del Día del Bombero Voluntario se realiza cada 2 de junio en recuerdo de un hecho histórico ocurrido en 1884 en el barrio porteño de La Boca. Allí, un incendio de grandes dimensiones puso en peligro un conventillo construido con maderas de los astilleros. Ante la falta de recursos y equipamiento, un grupo de vecinos se organizó de manera espontánea para combatir las llamas.

Entre ellos se encontraba Tomás Liberti, un inmigrante italiano que junto a su hijo Oreste y otros colaboradores formó una cadena humana para apagar el fuego. Aquella acción solidaria dio origen al primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Argentina, institución que este año cumple 142 años de historia.