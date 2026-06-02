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Martes, 2 de junio de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 2 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temperatura irá de los 10 a los 15 grados.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes el cielo estará mayormente nublado y las temperaturas irán de los 10 a los 15 grados, con viento del noreste.

El miércoles el termómetro subirá unos grados, con una mínima de 12 grados y una máxima de 17 grados, con cielo nublado y viento del noreste.

El jueves se mantendrá la nubosidad, con una mínima de 14 grados, una máxima de 18 grados y viento del noreste.

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