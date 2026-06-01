Junio arranca con una semana marcada por el tiempo fresco: ¿Y se viene la lluvia?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una primera semana de junio con jornadas mayormente estables, en la que no se espera ni tanto frio ni lluvias.

Según el pronóstico, el clima en Buenos Aires no mostrará cambios bruscos, aunque las máximas permanecerán moderadas y habrá bastante nubosidad durante varios días.

Lluvias el lunes y máximas que apenas rozarán los 20 grados

El lunes 1 será el día más inestable del período. Se esperan lluvias durante la mañana, con probabilidad de precipitaciones entre 10 y 40 por ciento. La temperatura irá de 10 a 15 grados, con cielo mayormente nublado durante el resto de la jornada.

El martes 2 mejorarán las condiciones. No se esperan lluvias y la temperatura oscilará entre 10 y 15 grados, con nubosidad variable.

El miércoles 3 comenzará una leve recuperación térmica. La mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 17 grados, bajo cielo parcialmente nublado.

El pronóstico para la primera semana de junio.

El jueves 4 seguirá el ascenso de temperatura, con valores entre 13 y 18 grados y tiempo estable.

El viernes 5 se perfila como el día más templado de la semana. La temperatura irá de 14 a 20 grados, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.

El sábado 6 mantendrá condiciones similares, con una mínima de 15 grados y una máxima de 19 grados. La probabilidad de lluvias será muy baja, entre 0 y 10 por ciento.

El domingo 7 cerrará el período con un leve descenso térmico. Se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 15 grados, con cielo mayormente nublado y escasa probabilidad de precipitaciones.



