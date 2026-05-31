Clima hoy: ¿Cómo estará el tiempo este domingo 31 de mayo y la semana próxima?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico para este domingo 31 de mayo y adelantó cómo estará el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a lo largo del día y para la próxima semana.

De acuerdo con el organismo especializado en el clima, la jornada se presentará con bajas temperaturas, presencia de niebla durante las primeras horas y sin probabilidades de lluvias. Además, se esperan condiciones estables y un tiempo agradable para el resto de los días.

¿Cómo estará el pronóstico este domingo en Buenos Aires?





Para este último día del mes, el SMN anticipa una jornada estable en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con presencia de niebla durante las primeras horas y sin lluvias a la vista.

La mañana comenzará con neblina y una temperatura mínima de 7 grados. El viento será leve, predominante del sector sudoeste, con velocidades estimadas entre 0 y 2 kilómetros por hora, lo que favorecerá una sensación térmica fría durante las primeras horas del día.

¿Cómo estará el pronóstico este domingo en Buenos Aires?

Por la tarde, las condiciones mejorarán con un cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 18 grados. El viento soplará desde el sur con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de precipitaciones continuará en 0%.

Hacia la noche, el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 12 grados. En ese tramo del día, el viento rotará hacia el sudeste, manteniendo intensidades similares y también sin lluvias.

¿Cómo estará el clima los próximos días en Buenos Aires?





Para el lunes 1 de junio se espera una jornada fresca, con una mínima de 10 grados y una máxima de 15. El cielo se presentará parcialmente nublado durante gran parte del día y no hay probabilidades significativas de precipitaciones.

El martes 2 continuará con características similares, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 15 grados. El tiempo se mantendrá estable, con nubosidad variable y sin lluvias previstas.

A partir del miércoles comenzará un leve ascenso térmico. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 16, mientras que el jueves el termómetro subirá un poco más, con registros que irán de los 13 a los 18 grados. En ambos casos, se esperan jornadas agradables y sin precipitaciones.

¿Cómo estará el clima los próximos días en Buenos Aires?

Hacia el cierre de la semana las condiciones seguirán siendo favorables. El viernes la máxima llegará a los 19 grados y el sábado rondará los 18, con mínimas de 14 y 15 grados respectivamente. Aunque podrían aparecer algunas nubes, las probabilidades de lluvia seguirán siendo muy bajas, consolidando una semana con tiempo estable y temperaturas cada vez más templadas.