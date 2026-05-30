¿Qué pasará con el clima? El pronóstico de este fin de semana en Buenos Aires y el anticipo para junio

El cierre de mayo y el arranque de junio de 2026 traen consigo el verdadero ambiente otoñal a Buenos Aires y sus alrededores, de acuerdo al pronóstico.

Quienes estén planeando actividades al aire libre para las próximas horas deben saber que no lloverá, aunque habrá que tener cerca una campera.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las jornadas se presentarán agradables, pero con marcas térmicas bajas, nubosidad variable y la presencia de viento constante.

Las probabilidades de precipitaciones se mantendrán en 0% durante todo el sábado y el domingo. A continuación, el tiempo detallado para los próximos días y el anticipo de una semana laboral gris.

¿Cómo estará el tiempo durante el fin de semana en Buenos Aires?





Sábado 30: mañana de neblinas y tarde templada

El sábado 30 de mayo comenzó con visibilidad reducida debido a la presencia de neblinas y bancos de niebla durante las primeras horas de la mañana, registrando una temperatura mínima de 10 grados.

Sin embargo, hacia la tarde el panorama mejorará notablemente: el sol aparecerá y el termómetro escalará hasta los 16 grados de máxima, transformándose en el momento más lindo del día.

Hacia la noche, el cielo se presentará mayormente nublado y la temperatura descenderá a los 14 grados, con vientos leves provenientes del sector este y noreste.

Domingo 31: más sol, pero con un amanecer frío

El último día del mes de mayo acentuará las condiciones estables, pero con un marcado descenso térmico matutino. Quienes madruguen se encontrarán con una mínima de 9 grados.

El cielo alternará entre algo nublado y parcialmente nublado, permitiendo que la radiación solar eleve la temperatura máxima hasta los 16 grados durante la tarde.

El viento rotará del sector noreste al norte, manteniendo ráfagas muy leves de entre 7 y 12 kilómetros por hora, ideal para aprovechar el día antes del regreso a la rutina.

El clima para el fin de semana en Buenos Aires.

Pronóstico extendido: ¿Cómo estará la próxima semana?





El inicio de junio traerá consigo una fuerte estabilidad en las temperaturas, pero el sol comenzará a perder terreno frente a las nubes.

El lunes 1, el mes arranca con cielo mayormente nublado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10 y una máxima de 15 grados, con vientos moderados del sector este que se incrementarán hacia la noche.

El martes 2 continuará el ambiente fresco. El termómetro se ubicará entre los 11 grados de mínima y los 15 grados de máxima. Las chances de lluvia siguen siendo nulas.

Continuando con la semana, el miércoles 3 será la jornada con mayor inestabilidad de la semana, registrando entre un 0% y un 10% de probabilidad de lloviznas aisladas hacia la tarde o noche. La mínima será de 12 y la máxima tocará los 16 grados.

El jueves 4, el cielo se mantendrá completamente gris y cubierto. Sin riesgo de lluvias, la temperatura mínima se sostendrá en 12 grados y la máxima se repetirá en 16 grados.

El viernes 5, llegando al fin de semana, el termómetro mostrará un leve ascenso en la temperatura mínima, que se posicionará en 15 grados, igualando a la máxima, que también será de 15 grados debido a la falta de sol y la densa capa nubosa. Se mantendrá una mínima chance de inestabilidad (0-10%).