¿Se va la niebla? El drástico cambio en el clima que anunció el Servicio Meteorológico para Buenos Aires

Luego de una seguidilla de jornadas marcadas por la intensa niebla, la humedad persistente y el cielo completamente cubierto, las condiciones en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense comenzarán a registrar modificaciones significativas.

De acuerdo con las últimas previsiones, la atmósfera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentará una clara tendencia hacia la estabilidad, permitiendo que el sol vuelva a ganar terreno frente a las nubes, aunque el ambiente fresco continuará dominando el termómetro.

El panorama para el último fin de semana de mayo

El cambio de condiciones se hará notar a partir de mañana, sábado 30 de mayo. Las primeras horas del día todavía contarán con la presencia de bancos de niebla y neblinas matinales que podrían reducir temporalmente la visibilidad en áreas suburbanas, acompañadas por una temperatura mínima de 11 grados.

Sin embargo, hacia la tarde el cielo pasará a estar parcialmente nublado y la máxima alcanzará los 17 grados, permitiendo el regreso del sol. El viento soplará moderado desde el sector este y noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la segunda mitad de la jornada.

Para el domingo 31 de mayo, se anticipa una consolidación del buen tiempo. Si bien la mañana será la más fría del fin de semana, con una marca mínima que descenderá hasta los 9 grados, por la tarde el termómetro se recuperará hasta alcanzar los 17 grados. Lo más relevante de este día será la notable disminución de las nubes, abriendo paso a varios períodos completamente soleados y despejados, ideales para realizar actividades recreativas al aire libre con el abrigo adecuado.

La placa oficial del SMN para el sábado 30 y domingo 31 de mayo detalla el retroceso de las nubes y el regreso del sol, con marcas máximas que se estabilizarán en los 17°C.

El comportamiento del tiempo durante los primeros días de junio

La llegada del nuevo mes mantendrá la tónica de estabilidad generalizada, sosteniendo las probabilidades de lluvia en un estricto 0% de forma consecutiva:

Lunes 1 y martes 2 de junio: Se prevé el inicio de la semana laboral con ambiente seco, pero con un sutil descenso térmico. Las temperaturas máximas se ubicarán en torno a los 15 grados , mientras que las mínimas rondarán los 11 grados . El cielo alternará entre parcial y mayormente nublado, con vientos del sector este que soplarán con intensidades de entre 13 y 22 km/h , acentuando la sensación de frío estacional.

Miércoles 3 y jueves 4 de junio: El tramo medio de la semana presentará una leve recuperación en el termómetro. Las mañanas registrarán una mínima de 12 grados y las tardes se tornarán un poco más templadas, alcanzando una máxima de 16 grados. El cielo mantendrá una nubosidad variable, permitiendo que el sol continúe asomándose de manera regular y alejando de forma definitiva el ambiente pesado que caracterizó el cierre de mayo.