Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 29 de mayo

Este viernes en la Ciudad se espera una jornada cielo nublado y, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con temperaturas que irán de los 12 a los 16 grados, con viento del este.

El sábado las condiciones serán similares a la jornada anterior, con una mínima de 11 grados y una máxima de 17 grados y neblina por la mañana.

El domingo habrá menos nubosidad y las temperaturas oscilarán etre los 9 y los 17 grados. No se esperan lluvias.