Menú
Radio en vivo
Viernes, 29 de mayo de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 29 de mayo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que las temperaturas irán de los 12 a los 16 grados.

Redacción FMQ
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Este viernes en la Ciudad se espera una jornada cielo nublado y, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con temperaturas que irán de los 12 a los 16 grados, con viento del este.

El sábado las condiciones serán similares a la jornada anterior, con una mínima de 11 grados y una máxima de 17 grados y neblina por la mañana.

El domingo habrá menos nubosidad y las temperaturas oscilarán etre los 9 y los 17 grados. No se esperan lluvias.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

3
Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina
Noticias

Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina

4
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

5
Maria Becerra y el gesto que emocionó a sus fans: todavía habla por WhatsApp con la primera persona que creyó en ella
Noticias

Maria Becerra y el gesto que emocionó a sus fans: todavía habla por WhatsApp con la primera persona que creyó en ella

Últimas noticias de SMN