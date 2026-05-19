El frío polar merma hacia el fin de semana largo: ¿Qué anticipa el pronóstico para el AMBA?
El Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa un período de aire frío persistente con mañanas de un solo dígito. Sin embargo, el Servicio Meteorológico anticipa un paulatino ascenso de las marcas térmicas de cara a las jornadas festivas.
El otoño avanzado se hace sentir con fuerza en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, bajo la clara influencia de una masa de aire frío en superficie que acota el repunte de las temperaturas durante la tarde. Los últimos reportes oficiales traen alivio para quienes planifican actividades durante el próximo fin de semana largo, por el feriado del 25 de mayo.
A partir del sábado se prevé una menor influencia del aire polar y una rotación de las condiciones que permitirá transitar hacia un ambiente mucho más moderado, con tardes templadas y mayor confort térmico.
El detalle del mapa térmico día por día
Miércoles 20 de mayo: la jornada de mañana continuará bajo la tónica del frío instalado, consolidando la necesidad de salir con abrigo pesado desde las primeras horas. Se registrará una mínima de 7 °C y una máxima que apenas escalará hasta los 15 °C, bajo un cielo mayormente nublado que limitará la radiación solar. Los vientos soplarán leves a moderados, oscilando entre los 13 y 22 km/h.
Jueves 21 de mayo: el ingreso de aire gélido se acentuará a mitad de semana, marcando uno de los registros diurnos más bajos de todo el período extendido. El termómetro oscilará entre una mínima de 6 °C y una máxima de 13 °C, con un cielo que se mantendrá mayormente cubierto y sin probabilidades de lluvias en el horizonte inmediato.
Viernes 22 de mayo: hacia el cierre de la semana laboral comenzará a registrarse una leve transición en la cobertura nubosa, preparando el terreno para el cambio de masa de aire. Se reiterará una mínima de 7 °C y una máxima fija en los 13 °C, pasando de un estado cubierto a parcialmente nublado con algunos claros soleados durante la tarde.
La tregua climática para el fin de semana largo
Sábado 23 de mayo: el inicio del período festivo coincidirá con el punto de partida para la recuperación de las marcas térmicas y una mayor presencia del sol. La mínima ascenderá a los 9 °C y la máxima alcanzará los 15 °C, ofreciendo un cielo algo nublado ideal para el esparcimiento al aire libre.
Domingo 24 de mayo: las condiciones estables se consolidarán en toda la región metropolitana, alejando definitivamente las características del aire frío superficial. Se anticipa una mínima más amable de 10 °C y una máxima que trepará hasta los 17 °C, acompañada de un cielo parcialmente nublado y vientos leves.
Lunes 25 de mayo: el feriado patrio se despedirá con el mejor registro térmico de toda la serie, devolviendo a la región valores típicos de un otoño moderado. La mínima se ubicará en los 12 °C, mientras que la máxima llegará a los 19 °C bajo un cielo parcialmente cubierto, consolidando una tendencia de tiempo que se extenderá de manera benigna hacia el comienzo de la siguiente semana.