El frío polar merma hacia el fin de semana largo: ¿Qué anticipa el pronóstico para el AMBA?

El otoño avanzado se hace sentir con fuerza en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, bajo la clara influencia de una masa de aire frío en superficie que acota el repunte de las temperaturas durante la tarde. Los últimos reportes oficiales traen alivio para quienes planifican actividades durante el próximo fin de semana largo, por el feriado del 25 de mayo.

A partir del sábado se prevé una menor influencia del aire polar y una rotación de las condiciones que permitirá transitar hacia un ambiente mucho más moderado, con tardes templadas y mayor confort térmico.

El detalle del mapa térmico día por día

Miércoles 20 de mayo: la jornada de mañana continuará bajo la tónica del frío instalado, consolidando la necesidad de salir con abrigo pesado desde las primeras horas. Se registrará una mínima de 7 °C y una máxima que apenas escalará hasta los 15 °C , bajo un cielo mayormente nublado que limitará la radiación solar. Los vientos soplarán leves a moderados, oscilando entre los 13 y 22 km/h .

Jueves 21 de mayo: el ingreso de aire gélido se acentuará a mitad de semana, marcando uno de los registros diurnos más bajos de todo el período extendido. El termómetro oscilará entre una mínima de 6 °C y una máxima de 13 °C , con un cielo que se mantendrá mayormente cubierto y sin probabilidades de lluvias en el horizonte inmediato.

Viernes 22 de mayo: hacia el cierre de la semana laboral comenzará a registrarse una leve transición en la cobertura nubosa, preparando el terreno para el cambio de masa de aire. Se reiterará una mínima de 7 °C y una máxima fija en los 13 °C, pasando de un estado cubierto a parcialmente nublado con algunos claros soleados durante la tarde.

Cómo va a estar el clima los próximos días en Buenos Aires.

La tregua climática para el fin de semana largo