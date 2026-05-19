Clima de hoy, martes 19 de mayo: jornada fresca, ventosa y mayormente soleada, ¿cómo sigue la semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 19 de mayo se espera una jornada ventosa con cielo despejado y con un ambiente frío a fresco en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La jornada iniciará con un ambiente frío a fresco, con cielo despejado en la zona desde las primeras horas y que se extenderá a lo largo del martes. La temperatura mínima será de 6 grados y la máxima llegará hasta los 19°C.

El Servicio Meteorológico Nacional informó cómo estará el clima durante las próximas jornadas (Imagen captura).

Además, el organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, confirmó que durante esta jornada no hay alertas meteorológicas por fenómenos atípicos en el territorio nacional.

En tanto, para este miércoles se espera una jornada fresca, ventosa, con cielo mayormente cubierto. La mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 15 grados.

Por último, el jueves comenzará con un ambiente frío a fresco y con cielo parcialmente cubierto. Luego se espera mejores condiciones climáticas, con cielo despejado y una temperatura rondará entre 6°C y 13°C.