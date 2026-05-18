Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 18 de mayo

Este lunes en la Ciudad y sus alrededores se presentará con cielo despejado y frío. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatyra mínima será de 3 grados de mínima y la máxima de 17 grados.

El martes, en tanto, se prevé cielo ligeramente nublado y un leve ascenso en la temperatura, con valores que oscilarán los 5 y 19 grados, con viento del oeste.

El miércoles el cielo estará algo nublado, con temperaturas que oscilarán entre 7 y 16 grados, con viento del sur.