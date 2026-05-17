Kippes: "Hoy se vio otra cosa a lo que se venía viendo"
El capitán de Quilmes habló tras una nueva derrota del Cervecero en el campeonato. Ariel Kippes manifestó que están en una mala situación donde "las pelotas que antes entraban ahora no están entrando", pero que "pondrán el pecho para salir del mal momento".
Clima espeso en el Centenario tras una nueva derrota de Quilmes, la gente se fue insultando y hasta gritando el "que se vayan todos". Luego del encuentro, Ariel Kippes, el capitán de este domingo, habló del momento adverso: "El partido se hizo cuesta arriba pero creo que el equipo respondió, estamos en una situación complicada porque no ganamos hace varias fechas, pero vamos a seguir poniendo la cara".
"Nosotros nos enfocamos en lo nuestro, no queremos generar otras cosas o un cortocirtuito, pero tenemos que tirar todos juntos, sabemos de la bronca y la situación, no nos sale nada pero vamos a ponerle la cara porque de esta vamos a salir", añadió el ex San Miguel.
Asimismo dio un mensaje al hincha: "Entendemos al hincha porque vienen a ver a su equipo ganar, ellos se expresan y está muy bien, yo banco al grupo y al cuerpo técnico. Uno ve el tema de los resultados y piensa que no podemos salir, pero hoy se vio otra cosa a lo que se venía viendo. Se entiende la bronca".
"Para mí esto es una situación futbolística, a veces entraba la pelota y hoy no está entrando. Hoy el gol nos cambió todo y se hizo cuesta arriba, pero vamos a ponerle el pecho y sacar la situación adelante. Queremos terminar lo más arriba posible esta primera rueda", finalizó.