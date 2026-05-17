Kippes: "Hoy se vio otra cosa a lo que se venía viendo"

Clima espeso en el Centenario tras una nueva derrota de Quilmes, la gente se fue insultando y hasta gritando el "que se vayan todos". Luego del encuentro, Ariel Kippes, el capitán de este domingo, habló del momento adverso: "El partido se hizo cuesta arriba pero creo que el equipo respondió, estamos en una situación complicada porque no ganamos hace varias fechas, pero vamos a seguir poniendo la cara".

"Nosotros nos enfocamos en lo nuestro, no queremos generar otras cosas o un cortocirtuito, pero tenemos que tirar todos juntos, sabemos de la bronca y la situación, no nos sale nada pero vamos a ponerle la cara porque de esta vamos a salir", añadió el ex San Miguel.

Asimismo dio un mensaje al hincha: "Entendemos al hincha porque vienen a ver a su equipo ganar, ellos se expresan y está muy bien, yo banco al grupo y al cuerpo técnico. Uno ve el tema de los resultados y piensa que no podemos salir, pero hoy se vio otra cosa a lo que se venía viendo. Se entiende la bronca".

"Para mí esto es una situación futbolística, a veces entraba la pelota y hoy no está entrando. Hoy el gol nos cambió todo y se hizo cuesta arriba, pero vamos a ponerle el pecho y sacar la situación adelante. Queremos terminar lo más arriba posible esta primera rueda", finalizó.