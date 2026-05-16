Julio Lamas desembarcó en Quilmes y llamó a fortalecer los clubes de barrio

El Municipio de Quilmes presentó la Usina de Gestión Deportiva y Comunitaria, un nuevo espacio de capacitación destinado a dirigentes deportivos, referentes sociales y miembros de instituciones barriales, en una iniciativa articulada junto a la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El lanzamiento se desarrolló en el Teatro Municipal y contó con la presencia de la intendenta de Quilmes, Eva Mieri, además de una charla magistral brindada por Julio Lamas, reconocido entrenador de básquet y medallista olímpico, quien expuso sobre liderazgo, formación, coaching y gestión deportiva.

Durante la apertura, Mieri destacó el rol social de los clubes de barrio y aseguró que "son espacios donde se abraza y se teje la comunidad organizada", al tiempo que remarcó la importancia de fortalecer las instituciones deportivas frente al avance del individualismo y las pantallas.

La jefa comunal señaló además que desde el inicio de la gestión encabezada por Mayra Mendoza se impulsaron políticas de acompañamiento y asistencia para las entidades barriales mediante herramientas, insumos y apoyo económico.

"También se necesitan dirigentes formados y comprometidos con el desarrollo social de nuestros pibes", sostuvo Mieri al presentar oficialmente la nueva Usina de Gestión Deportiva y Comunitaria.

Por su parte, Julio Lamas remarcó la importancia de los clubes en la contención social y afirmó: "El deporte es la solución a un montón de problemas sociales".

La propuesta formativa contará con ocho encuentros mensuales hasta fin de año y tendrá certificación académica de la UBA. La próxima jornada será el 9 de junio y tendrá como invitada especial a Noel Barrionuevo, histórica integrante de Las Leonas y medallista olímpica.

El ciclo abordará temas vinculados a gestión institucional, prevención y cuidado en clubes, comunicación, tecnología y articulación entre organizaciones deportivas y distintos sectores de la comunidad.

De la actividad participaron también el responsable de la Usina, Leandro Lurati; el jefe de Gabinete local, Joaquín Desmery; funcionarios municipales, autoridades de la UBA y representantes de más de 170 instituciones deportivas y comunitarias de Quilmes.