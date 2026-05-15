¿Se viene otro fin de semana largo? El inesperado feriado que beneficiará a miles
El asueto alcanzará al sector público, bancos y podría extenderse a algunos privados.
El próximo viernes 22 de mayo de 2026 habrá un feriado local en el partido de Brandsen con motivo de la celebración patronal de Santa Rita de Casia, reconocida como la patrona de las causas difíciles, imposibles y desesperadas.
La fecha solo alcanzará a ese distrito bonaerense, aunque quienes se vean beneficiados podrán disfrutar de un descanso extendido, ya que el lunes 25 de mayo también será feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo. De esta manera, se conformará un fin de semana XXL de cuatro días.
La medida impactará principalmente en el sector público y en dependencias del Banco Provincia, mientras que en el ámbito privado quedará sujeto a la decisión de cada empleador. Algunos comercios y empresas podrían adherir al asueto y otorgar el día libre a sus trabajadores.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional