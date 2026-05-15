¿Se viene otro fin de semana largo? El inesperado feriado que beneficiará a miles

El próximo viernes 22 de mayo de 2026 habrá un feriado local en el partido de Brandsen con motivo de la celebración patronal de Santa Rita de Casia, reconocida como la patrona de las causas difíciles, imposibles y desesperadas.

La fecha solo alcanzará a ese distrito bonaerense, aunque quienes se vean beneficiados podrán disfrutar de un descanso extendido, ya que el lunes 25 de mayo también será feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo. De esta manera, se conformará un fin de semana XXL de cuatro días.

La medida impactará principalmente en el sector público y en dependencias del Banco Provincia, mientras que en el ámbito privado quedará sujeto a la decisión de cada empleador. Algunos comercios y empresas podrían adherir al asueto y otorgar el día libre a sus trabajadores.

Calendario de feriados 2026

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables