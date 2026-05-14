Avanzan las obras en Solano: asfaltos nuevos y mejoras integrales

La Municipalidad de Quilmes finalizó la construcción de 21 nuevas cuadras de pavimento en los barrios 1º de Mayo y Monteverde, en San Francisco Solano, en el marco de una obra ejecutada íntegramente con fondos municipales.

La intendenta interina, Eva Mieri, recorrió la zona junto a funcionarios comunales y dialogó con vecinos sobre el impacto de los trabajos realizados.

"Es una intervención fundamental para seguir mejorando la conectividad, la circulación y el día a día de vecinos de la zona", señaló Mieri durante la recorrida.

La obra correspondió a una ampliación de un proyecto previo que había contemplado 14 cuadras asfaltadas y al que posteriormente se sumaron otras siete. Además del nuevo pavimento, las tareas incluyeron la construcción de sumideros, cañerías de enlace, cámaras de inspección y trabajos de adecuación hidráulica para optimizar el escurrimiento del agua.

Desde el área de Obras Públicas destacaron que los trabajos fueron financiados con recursos municipales provenientes de las tasas abonadas por los contribuyentes del distrito.

Los vecinos también resaltaron el cambio generado en el barrio tras la finalización de la obra. "Siempre esperábamos el asfalto y después de tantos años vino. Esto cambia el aspecto del barrio", expresó Pedro Zapata, frentista de la zona.

En paralelo, el Municipio llevó adelante un operativo integral de embellecimiento en distintos sectores de Solano. Las tareas incluyeron limpieza, desmalezado, reparación de luminarias, pintura de cordones y colocación de reductores de velocidad solicitados por los vecinos.