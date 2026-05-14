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Jueves, 14 de mayo de 2026

Accidente en San Francisco Solano: cuatro personas heridas

Un accidente de tránsito entre un colectivo y una moto ocurrido este miércoles en San Francisco Solano dejó varias complicaciones en la zona.

Redacción FMQ

Un accidente de tránsito entre un colectivo y una moto ocurrido este miércoles en San Francisco Solano dejó varios heridos leves y motivó un importante operativo de emergencia en la zona.

El siniestro se produjo en la intersección de las calles 895 y 833, donde, por causas que aún se investigan, colisionaron una unidad de transporte público y una motocicleta. Como consecuencia del impacto y de la maniobra de frenado realizada por el chofer del colectivo, varios pasajeros sufrieron lesiones leves.

En el lugar trabajó personal del SAME, que realizó la evaluación y asistencia de las personas afectadas. Según se informó, fueron trasladados dos hombres y dos mujeres, con colaboración de Bomberos.

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