HCD de Quilmes: concejal radical amenaza con acciones judiciales contra edil libertaria

La concejal radical Daniela Ferreyra salió al cruce de las declaraciones realizadas por Estefanía Albasetti, representante de La Libertad Avanza, quien durante la sesión de este martes del Concejo Deliberante de Quilmes la acusó de tener "curros" en la Universidad Nacional de Quilmes.

Ferreyra rechazó las expresiones de la edil libertaria y aseguró que evalúa avanzar por vías institucionales y judiciales. "Ayer fue la gota que rebalsó el vaso. En el Concejo Deliberante estamos para discutir otras cosas. No es la primera vez que me acusa de tener curros con la universidad cuando ni siquiera trabajo en la universidad. Es faltarme el respeto a mí, pero también a mi organización", sostuvo en Radio FMQ.

En ese contexto, la concejal indicó que solicitó la conformación de una comisión para investigar lo ocurrido y aplicar una eventual sanción contra Albasetti. "Pedí que se arme una comisión para que investigue y se la sancione", señaló.

Además, Ferreyra adelantó que analiza iniciar acciones legales contra la dirigente de La Libertad Avanza. "Estoy analizando presentarle una carta documento para que se retracte, está afectando mi honor", afirmó. Y agregó que, en caso de no obtener una retractación pública, "voy a ir a la Justicia".