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Miércoles, 13 de mayo de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 13 de mayo

Se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 18 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Redacción FMQ

Este miércoles en la Ciudad el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 9 grados y una máxima de 18 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además se espera que sople viento del suroeste.

El jueves el cielo estará parcialmente nublado, con temperturas que irán de los 10 a los 18 grados.

Para el viernes se espera que el cielo esté algo nublado, con temperaturas de entre 10 y 21 grados. No se esperan lluvias.

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