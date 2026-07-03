"La mataron por nada": el desgarrador pedido de justicia de la hija de la mujer asesinada en un asalto en Ezpeleta

El crimen de Zoraida Angélica Suárez Medrano, la mujer de 44 años asesinada durante un violento asalto en Ezpeleta Oeste, continúa generando conmoción. En las últimas horas, su hija Antonella rompió el silencio y expresó el profundo dolor que atraviesa la familia, al tiempo que reclamó el pronto esclarecimiento del caso y la detención de los responsables.



"Estoy muy mal, estoy en shock. La mataron por nada a mi mamá y ya no la tengo", manifestó la joven, visiblemente afectada por el homicidio ocurrido en la vivienda familiar, en el canal TN.

Según relató, su madre fue brutalmente agredida durante el ataque. "Le pegaron con una escopeta, perdió mucha sangre y llegó casi muerta al hospital", sostuvo. Además, aseguró que la víctima habría sido asesinada porque logró identificar a uno de los delincuentes. "La mataron porque reconoció a uno de los ladrones", afirmó.

Antonella también dirigió un fuerte mensaje a la Justicia para que el caso no quede impune. "Le pido a la Justicia que se resuelva esto. Dejaron a una familia hecha pedazos. Quedaron unas hermanas solas", expresó.

El hecho ocurrió cuando cuatro delincuentes armados irrumpieron en la vivienda ubicada sobre Baradero, entre Panamá y Francia, donde Zoraida se encontraba junto a uno de sus hijos. De acuerdo con la investigación, los asaltantes ingresaron por la parte trasera de la propiedad y vestían ropa oscura y chalecos similares a los utilizados por empresas de transporte.

Durante el robo se produjo un forcejeo entre la mujer y uno de los delincuentes. En ese momento, el asaltante efectuó un disparo que impactó en la axila izquierda de la víctima, provocándole heridas de extrema gravedad.

Tras el ataque, los ladrones escaparon con dos teléfonos celulares y una bicicleta, mientras que Zoraida fue trasladada de urgencia al Hospital Iriarte de Quilmes, donde finalmente falleció a raíz de las lesiones sufridas.