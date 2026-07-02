Mataron a una mujer durante un robo en su casa: intensa búsqueda de los delincuentes

Una mujer de 44 años murió tras recibir un disparo durante un violento asalto perpetrado por cuatro delincuentes armados que irrumpieron en su vivienda mientras se encontraba junto a su hijo.

La víctima fue identificada como Zoraida Angélica Suárez Medrano, quien fue sorprendida por los asaltantes cuando estos ingresaron por la parte trasera de la propiedad, situada en calles Baradero entre Panamá y Francia. Según las primeras informaciones, los delincuentes vestían prendas oscuras y chalecos similares a los utilizados por empresas de transporte.

En medio del robo se produjo un forcejeo entre la mujer y uno de los asaltantes, quien efectuó un disparo que impactó en la axila izquierda de la víctima.

Tras herirla, los delincuentes sustrajeron dos teléfonos celulares y una bicicleta antes de escapar del lugar.

Suárez Medrano fue trasladada de urgencia al Hospital Iriarte, donde ingresó al quirófano para ser intervenida quirúrgicamente. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, horas más tarde se confirmó su fallecimiento como consecuencia de la gravedad de la herida sufrida.

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que trabaja para identificar y detener a los cuatro autores del homicidio durante el robo.