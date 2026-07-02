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Jueves, 2 de julio de 2026

Alerta en la Ribera de Quilmes: anuncian posible crecida del Río de la Plata

El Centro de Prevención de Crecidas del organismo advirtió que el Río de la Plata interior se ubicará 1,70 metros por encima de los valores indicados en las tablas de marea.

Redacción FMQ
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El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) emitió una alerta por crecida para el Río de la Plata, que alcanza a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las zonas costeras norte y sur del conurbano bonaerense.

De acuerdo con el informe difundido a la 1.30 de este jueves, el Centro de Prevención de Crecidas del organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que durante la mañana el Río de la Plata interior se ubicará 1,70 metros por encima de los valores indicados en las tablas de marea.

Ante esta situación, se recomienda a la población que reside en sectores ribereños mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones y atender las indicaciones que puedan emitir las autoridades locales.

La alerta corresponde al Aviso de Crecida Nº 1 para el Río de la Plata, la Ciudad de Buenos Aires y las zonas costeras norte y sur del conurbano bonaerense.

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