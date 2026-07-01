Vecino de Bernal denuncia más de diez días de problemas eléctricos

Un vecino de Bernal denunció que desde el pasado 19 de junio sufre reiterados problemas de alta y baja tensión en el suministro eléctrico de su vivienda y aseguró que, pese a los numerosos reclamos realizados, la empresa Edesur todavía no brindó una solución definitiva.



El problema radica en la zona de Dardo Rocha y 9 de Julio y el damnificado sostiene que desde hace varios días realiza reclamos telefónicos diarios a la distribuidora de energía.

En tato,afirma que el inconveniente persiste y que las respuestas obtenidas hasta el momento no se tradujeron en una mejora del servicio.

Ante la falta de resultados, el vecino también presentó una denuncia ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), aunque aseguró que tampoco recibió una respuesta favorable por parte del organismo.

Según relató, la situación se vuelve más crítica durante las noches, cuando la tensión eléctrica desciende considerablemente. De acuerdo con sus mediciones, el voltaje llega a ubicarse en torno a los 187 voltios, por debajo de los niveles habituales para un funcionamiento normal del servicio.

Esta situación, explicó, provoca dificultades en el uso cotidiano de distintos electrodomésticos y genera preocupación por los posibles daños que las fluctuaciones de tensión puedan ocasionar en los equipos eléctricos del hogar.

"Edesur me viene peloteando. No solo no solucionan el problema, no creo que tengan ganas de solucionarlo", manifestó el vecino al expresar su malestar por la falta de respuestas concretas.

Asimismo, señaló que sospecha que no sería el único usuario afectado por inconvenientes similares en el barrio y consideró necesario que la empresa realice una revisión integral de la red en la zona.

Mientras espera una solución definitiva, el frentista reclama una pronta intervención para normalizar el suministro eléctrico y poner fin a las variaciones de tensión que, según denuncia, afectan su calidad de vida desde hace más de diez días.