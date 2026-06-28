Se supo cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: "Estaba preparándose..."

La muerte de Ernestina Pais generó gran conmoción en el ambiente artístico y periodístico, pero sobre todo en su familia y en sus seres queridos, que debieron procesar la dolorosa noticia de un momento a otro. En ese escenario, se supo cómo se enteró Federica Pais del trágico fallecimiento de su hermana menor.

Ernestina falleció el viernes 26 de junio a los 54 años, luego de que el auto que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

Según la investigación judicial y las cámaras de seguridad del lugar, la periodista cruzó con la barrera baja y de inmediato se provocó la tragedia. Su muerte se produjo en el acto producto de la fuerza del impacto y la noticia se confirmó en horas de la noche.

Así se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina.

Sin embargo, mientras la información empezaba a trascender públicamente, Federica Pais todavía no estaba al tanto de lo que había ocurrido. La periodista se encontraba en los estudios de Canal 9, lista para salir al aire con su programa "1111" (AR/12).

En "Implacables", el ciclo de Susana Roccasalvo en El Nueve, reconstruyeron esos primeros minutos de angustia y desesperación de la hermana de Ernestina. "Federica estaba ayer en Argentina 12, en este canal, por salir al aire, cuando los productores fueron a darle la noticia", contó la conductora.

Por su lado, Lola Cordero aportó más detalles sobre la reacción inmediata de Federica al enterarse de la muerte de su hermana. "Estaba en sala, preparándose. El programa va de 21 a 23 y salió corriendo. Se levantó y se fue para contener a su familia", relató.

La prioridad de la conductora estuvo en acompañar a toda la familia, en especial a Benicio Guyot, el hijo de Ernestina Pais, que quedó devastado por la pérdida de su mamá. En el ciclo de Roccasalvo también se refirieron al duro momento que atraviesa el joven tras la tragedia: "El hijo de Ernestina tiene 22 años y era la primera persona a la que había que contener y cuidar".