Funeral de Ernestina Pais: cómo fue la despedida de la periodista en el Cementerio de Chacarita

El funeral de la periodista Ernestina Pais se llevó a cabo este domingo cerca del mediodía en la capilla del Cementerio de la Chacarita, donde descansarán los restos de la ex conductora de radio y televisión.

Tras la repentina muerte de la periodista en un accidente ferroviario, el viernes por la noche, el último adiós finalizó a las 11:30 cuando partió el cortejo fúnebre para una última despedida de su círculo más íntimo.

Una de las primeras personas en ingresar fue Federica Pais, hermana de la conductora, que estuvo acompañada de su pareja Facundo Echeguren, y su madre Milka Truol, quienes llegaron pasado el mediodía.

Durante la ceremonia religiosa estuvieron presentes su hijo Benicio, quien se había acercado a la sala velatoria en la Ciudad de Buenos Aires este domingo por la mañana y otras figuras del espectáculo que acompañaron a la periodista a lo largo de su trayectoria profesional.

Algunas de las personalidades que se hicieron presentes en el funeral fueron María Valenzuela, Diego Reinhold, Leticia Brédice, Malena Pichot, Malena Guinzgburg, y el humorista "Bicho" Gómez, que se sumaron a Gastón Pauls y Ana Costa, que previamente habían sido vistos en la sala velatoria, entre otros.

En el momento del ingreso del féretro a la capilla para la última despedida, los allegados a Ernestina Pais arrojaron lentejuelas plateadas, situación que marcó la aparición de una lluvia blanca.

Tras el cierre de la ceremonia, el coche fúnebre se acercó hasta la entrada de los nichos, y los familiares y amigos de la conductora caminaron tomados del brazo y otros se quedaron a un costado en silencio hasta que finalizó el último adiós.