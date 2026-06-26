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Viernes, 26 de junio de 2026

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FUERTE CHOQUE

Conmoción: murió Ernestina Pais en un trágico accidente con el Tren de la Costa

La conductora, que tenía 54 años, murió este viernes luego de que el auto que manejaba fuera impactado por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

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La conductora y actriz Ernestina Pais murió en la tarde este viernes tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel ubicado entre las estaciones San Isidro R y Las Barrancas, del ramal perteneciente a la Línea Mitre. Tenía 54 años.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:40 en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. Según pudo saber Crónica, Pais conducía un auto Honda City cuando fue impactada por el tren. De acuerdo con el relato del motorman, el vehículo habría intentado cruzar las vías cuando las barreras ya se encontraban bajas. Como consecuencia del fuerte choque, falleció en el lugar.

El impacto se produjo sobre el lateral del conductor y provocó su fallecimiento en el acto. Era la única ocupante del vehículo.

Conmoción: murió Ernestina Pais en un trágico accidente con el Tren de la Costa

Tras el siniestro, se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente para determinar las circunstancias del hecho. En paralelo, el servicio del Tren de la Costa permaneció interrumpido de manera preventiva mientras se desarrollaban las tareas periciales y de asistencia en el lugar.

En el lugar trabajaron bomberos, peritos y personal policial, mientras la investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez.

Dolor por la muerte de Ernestina Pais

A lo largo de su carrera, desarrolló una destacada trayectoria en televisión y radio, alcanzando gran popularidad como co-conductora de Mañanas Informales junto a Jorge Guinzburg. También estuvo al frente de diversos ciclos de entretenimiento y actualidad.

En los últimos años, además, habló abiertamente sobre sus problemas de salud mental y su lucha contra las adicciones, con el objetivo de visibilizar estas problemáticas y promover la importancia de buscar ayuda.

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