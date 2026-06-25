La familia de Cinzia de "Gran Hermano" publicó un conmovedor comunicado tras los terremotos en Venezuela: "Para salir adelante..."

Venezuela atraviesa horas dramáticas luego de los dos fuertes terremotos que sacudieron gran parte del país durante la jornada del miércoles. El fenómeno provocó derrumbes, escenas de desesperación y un saldo que supera los 150 muertos y los 900 heridos. Mientras distintas figuras, como Catherine Fulop, se expresaron para pedir ayuda para el pueblo venezolano, la familia de Cinzia Francischiello de "Gran Hermano" se manifestó sobre la tragedia.

A través de las redes sociales, el entorno de la concursante del reality de Telefe compartió un comunicado en el que expresó su solidaridad con quienes atraviesan las consecuencias del desastre. Además de enviar fuerzas a los afectados, aprovecharon la publicación para acompañar a las familias que perdieron seres queridos o sufrieron importantes daños materiales.

"En nombre de la familia de Cinzia, queremos expresarles nuestro apoyo y toda la solidaridad a las familias afectadas por el terremoto en Venezuela", señalaron en el mensaje. Luego agregaron: "Nuestros pensamientos están con quienes han sufrido pérdidas, daños o momentos de angustia".

En el mismo texto también remarcaron la importancia de que la asistencia llegue rápidamente a las zonas más comprometidas por la emergencia. "Deseamos de corazón que encuentren la fuerza para salir adelante y que la ayuda llegue rápidamente a quienes lo necesitan", expresaron, junto a palabras de aliento para toda la población.

El comunicad de la familia de Cinzia "Gran Hermano".

Para finalizar, dedicaron un mensaje cargado de emoción al pueblo venezolano. "Mucha fuerza y fe para el pueblo venezolano. Los acompañamos en este momento difícil", concluyeron. La publicación se dio en medio de la enorme repercusión que generó el fenómeno natural y las numerosas muestras de apoyo que comenzaron a multiplicarse desde distintos puntos del mundo.