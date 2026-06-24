Yanina Zilli protagonizó una pelea a los gritos con Manuel Ibero en "Gran Hermano": "¡Me cansaste!"

La convivencia dentro de una casa repleta de cámaras suele convertir situaciones cotidianas en verdaderos conflictos. Lo que comenzó como una diferencia de opiniones sobre la temperatura ideal para pasar el invierno terminó derivando en una fuerte pelea que sacudió a los participantes de "Gran Hermano Generación Dorada".

En esta oportunidad, la protagonista fue Yanina Zilli, quien perdió la paciencia durante una discusión relacionada con el uso del aire acondicionado y protagonizó un intenso cruce con Manuel Ibero, frente a varios de sus compañeros.

La tensión comenzó cuando Zilli manifestó su enojo por el uso constante del aire acondicionado en temperaturas que consideraba demasiado bajas para la época del año.

Visiblemente molesta, la participante expresó su fastidio delante de todos. "Lo estoy bajando, para un poco loco. Paren un poco con los aires que me estoy cag*ndo de frío todos los días de mi vida. En pleno invierno me ponen el aire en 22°. La casa es de todos, déjame de joder", lanzó.

Sus palabras marcaron el inicio de una discusión que rápidamente fue escalando y dejó de centrarse únicamente en el aparato para transformarse en un reclamo más profundo sobre la convivencia.

A medida que avanzaba el intercambio, Yanina identificó a Manuel como uno de los responsables de modificar la temperatura sin consultar al resto de los integrantes.

Lejos de bajar el tono, la participante continuó descargando toda su bronca. "Hace 4 meses que estoy acá; esta casa es mía también hasta el día que me vaya por la puerta esa. No me rompan más las pelotas. Con todos me hinché las pelotas. Manu me puso el aire en 19° el otro día", gritó mientras apagaba el equipo.

La escena sorprendió a varios de los presentes, que observaron cómo una situación aparentemente simple se convertía en uno de los momentos más tensos de los últimos días.

Ante las acusaciones, Ibero intentó defenderse y negó haber sido responsable de la situación. "No fui yo y nunca te grité", respondió. Sin embargo, sus palabras no lograron desactivar el enojo de Zilli, que continuó elevando el tono de la discusión.

La participante dejó en claro que el problema no se limitaba únicamente al aire acondicionado y que existían molestias acumuladas desde hacía tiempo. "Te grito yo porque me cansaste, es una falta de respeto agarrar el control del aire y hacer lo que querés", retrucó.

La frase evidenció que detrás de la pelea existían diferencias previas que terminaron explotando en ese momento. Mientras tanto, varios integrantes observaban el cruce con evidente incomodidad, conscientes de que la situación había superado ampliamente el motivo original de la discusión.

Cuando parecía que la situación no podía sumar más tensión, Andrea del Boca decidió involucrarse y respaldó parte del reclamo de Yanina. "Háganse cargo, a la noche lo pusieron en 19°", lanzó la actriz.

Su intervención agregó un nuevo capítulo al conflicto y reforzó la idea de que las discusiones por la temperatura venían generando malestar desde hacía varios días dentro de la casa.

"Despertó Zilli":



Porque Yanina Zilli explotó contrá Manuel (EX de ZOE) y Andrea del Boca en #GranHermano pic.twitter.com/Dia3rH2c5g — Tendencias Mundiales (@tendenciasmund) June 24, 2026

Mientras Yanina y Manuel protagonizaban el fuerte intercambio, Manuel continuó realizando tareas domésticas y siguió lavando los platos en medio de la discusión. Al mismo tiempo, Yipio apareció desde su habitación observando la escena con una sonrisa, ofreciendo un contraste llamativo frente al clima de tensión que dominaba el ambiente. La imagen no pasó desapercibida para los seguidores del reality, que rápidamente comentaron el momento en redes sociales.

Más allá del conflicto puntual, el episodio volvió a demostrar cómo el encierro y la convivencia permanente pueden potenciar diferencias que, en otro contexto, probablemente pasarían inadvertidas. Lo que comenzó como una discusión por algunos grados de temperatura terminó sacando a la luz tensiones acumuladas, reproches pendientes y el desgaste propio de varios meses compartiendo el mismo espacio.

Cuando un detalle mínimo se convierte en un gran problema

Las peleas por la limpieza, la comida o el descanso son habituales en cualquier convivencia. Sin embargo, dentro de la casa de "Gran Hermano" cada situación adquiere una dimensión distinta debido a la exposición constante y a la presión emocional que viven los participantes.

Esta vez, el aire acondicionado fue apenas la chispa. Lo que realmente quedó expuesto fue el cansancio acumulado entre algunos jugadores. Y como quedó demostrado en este episodio, dentro de la casa más famosa del país, cualquier detalle puede terminar encendiendo un verdadero incendio.