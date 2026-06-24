Marley habló por primera vez sobre la salida de Flor Peña y su continuidad en Luzu TV: "Veremos cómo sigue..."

A una semana de la escandalosa fake news de Florencia Peña sobre el papá de Lionel Messi, siguen las repercusiones en Luzu TV y la incertidumbre por lo que ocurrirá con "El show del verano", el ciclo que conducía la actriz junto a Marley. En ese contexto, el conductor rompió el silencio para hablar de su amiga y la continuidad del programa.

Luego de que se rumoreara que Flor iniciaría acciones legales contra Nico Occhiato, con quien manifestó su desacuerdo por cómo se manejó tras lo ocurrido, finalmente se conoció que la artista apelará a la paz y no hará nada de eso.

Este martes 24 de junio, Ángel de Brito leyó al aire de "LAM" (América TV) el mensaje que le envió Marley. "Hola. Estoy en Netflix, en Dallas, grabando notas. Estoy pasado de grabaciones para el programa", arrancó diciendo el presentador televisivo, que se encuentra cubriendo el Mundial 2026 junto a Ian Lucas para Telefe.

Marley y Flor Peña conducían "El show del verano" antes del escándalo en Luzu TV.

Pero la respuesta más contundente vino después cuando el conductor de "Por el mundo" (Telefe) aseguró: "Sin Flor, no hay El show del verano. "La semana que viene me voy a reunir con Nico Occhiato en Miami y veremos cómo sigue el tema", precisó el papá de Marley y Milenka.

Y afirmó sobre su amiga y compañera: "Con Flor (Peña) siempre hablamos y nos llevamos perfecto". Sin embargo, De Brito contó que cuando le pidió un audio diciendo eso mismo que acababa de decir, el conductor le dejó de responder, aumentando las sospechas sobre su poco apoyo a Flor Peña.

En el ciclo de América analizaron las declaraciones de Marley. Mientras algunos panelistas interpretaron que el conductor haría otro programa con otro nombre y otra conductora en Luzu TV, otros afirmaron que no lo haría por respeto a su amiga y que, si lo hace, lo haría en otro canal de streaming o canal de televisión, lo que no sería mal visto.

"Calculo que querrá lo mismo que Flor, que le pague el contrato entero ya que le levantaron el programa. No pasa en ningún lado", hipotetizó Ángel de Brito sobre las intenciones de Marley.