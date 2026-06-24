Crónica Looks: Verónica Franco, Lorena Toso y Mariela Fernández protagonizaron un impactante duelo total black

El negro nunca pasa de moda y vuelve a consolidarse como uno de los grandes protagonistas de la temporada. Entre tendencias, ideas fashion y elecciones de celebridades, el total black mantiene su lugar privilegiado gracias a su versatilidad y elegancia atemporal. En esta oportunidad, tres de las conductoras de Crónica coincidieron en una misma apuesta cromática, aunque cada una le imprimió su sello personal para lograr resultados tan distintos como atractivos.

Mariela Fernández

Mariela Fernández apostó por una versión sofisticada del total black con un blazer de textura brillante que elevó el conjunto de inmediato. Debajo llevó una remera básica oscura y un pantalón de corte recto que estilizó la silueta. Los stilettos negros completaron una propuesta elegante y versátil, ideal para demostrar que los clásicos siguen teniendo un lugar privilegiado en el guardarropa femenino.

Verónica Franco

Por su parte, Verónica Franco eligió una fórmula monocromática relajada y moderna. La conductora lució un sweater de cuello alto en negro combinado con pantalones amplios en la misma tonalidad, una tendencia que gana cada vez más espacio por su comodidad y refinamiento. Los aros XL dorados aportaron un punto de impacto visual que rompió la uniformidad del outfit sin perder armonía.

Lorena Toso

Lorena Toso se inclinó por un vestido tejido de manga larga y cuello alto que se destacó por su diseño simple y favorecedor. La prenda acompañó naturalmente la figura y encontró en las botinetas oscuras un complemento perfecto. El resultado fue una imagen actual, femenina y muy acorde a una de las fórmulas más exitosas de la temporada invernal.

Más allá de las diferencias de estilo, las tres conductoras confirmaron la vigencia del total black dentro del universo fashion. Sastrería, tejidos y básicos renovados convivieron en propuestas que reflejan elegancia, personalidad y versatilidad. Una inspiración ideal para quienes buscan tendencias atemporales capaces de adaptarse a cualquier ocasión.