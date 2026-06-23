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FARÁNDULA

Las conductoras de Crónica confirmaron que el verde oliva es el color de la temporada y revelaron las mejores formas de combinarlo

Melina Fleiderman, Mariela Fernández y Lourdes Zuazo apostaron por una de las tonalidades más elegantes del otoño-invierno 2026 y compartieron distintas propuestas para incorporarla a cualquier guardarropa. ¡Mirá las imágenes, en la nota!

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Las tendencias del otoño-invierno 2026 ya tienen un claro protagonista: el verde oliva. Elegante, versátil y fácil de combinar, este tono se convirtió en uno de los favoritos de celebridades, referentes fashion y amantes de la moda. En Crónica, Melina Fleiderman, Mariela Fernández y Lourdes Zuazo mostraron tres maneras diferentes de llevarlo, confirmando que se adapta tanto a estilismos informales como a propuestas más sofisticadas.

Melina Fleiderman

Melina Fleiderman eligió una versión moderna y urbana de esta tendencia. La conductora apostó por un conjunto de camisa y pantalón en verde oliva, combinado con una musculosa negra y botas al tono. El resultado fue un look equilibrado, práctico y muy actual. La presencia del negro aporta profundidad al outfit y demuestra por qué esta dupla sigue siendo una de las más elegantes de la temporada.

Mariela Fernández

Por su parte, Mariela Fernández llevó el color estrella a un terreno más refinado. Con un blazer estructurado, pantalón palazzo amplio y una blusa oscura, construyó una imagen sofisticada y de gran impacto visual. La combinación de verde oliva con negro suma personalidad y genera un efecto estilizado ideal para eventos laborales, reuniones o compromisos donde la elegancia es protagonista.

Lourdes Zuazo

Lourdes Zuazo mostró otra de las fórmulas más recomendadas por los especialistas en imagen. La periodista combinó un blazer en esta tonalidad con una prenda superior en color claro, logrando una propuesta luminosa y muy favorecedora. El contraste suave entre ambos tonos aporta frescura y confirma que el verde oliva también funciona a la perfección con gamas neutras y delicadas.

La moda de esta temporada invita a experimentar con colores que transmiten sofisticación sin perder naturalidad. Ya sea junto al negro para lograr un efecto más contundente o acompañado por tonos claros para sumar luz, el verde oliva se posiciona como una de las grandes apuestas fashion del momento. Los looks de Melina Fleiderman, Mariela Fernández y Lourdes Zuazo son una fuente de inspiración perfecta para incorporar esta tendencia al guardarropa de otoño-invierno 2026.

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