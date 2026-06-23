"Popstars" y su regreso con Nico Vázquez: comienzan las grabaciones en exteriores

El regreso de "Popstars" generó una increíble repercusión, tanto para Telefe en su anuncio, como para la televisión en general. Entre tantos reality shows, el musical dejó una huella imborrable, creando los grupos Bandana y Mambrú en sus dos únicas ediciones. Pasaron 25 años y ahora, con Nico Vázquez al frente, y Nicki Nicole y Ángela Torres como jurados, promete hacer historia nuevamente. El formato, que en los años 2000 lanzó a la fama a aquellas bandas, volvió con una nueva propuesta enfocada exclusivamente en formar una banda femenina. El programa marca su regreso a la pantalla de Telefe tras casi 20 años fuera del canal, y la expectativa crece minuto a minuto.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, avanza la producción de "Popstars" a cargo de RGB, Telefe y Disney+. Confirmó Nico Vázquez que comienzan con las grabaciones el 8 de julio, y el punto central es que será en exteriores. No diremos dónde porque se siguen recibiendo videos de los grupos de chicas, ya que la instancia de casting está abierta para mujeres de entre 18 y 25 años de todo el país. El jurado, integrado por Ángela Torres, Nicki Nicole y Carlos García (productor musical mexicano), promete ser implacable. En tanto, Sofi "La Reini" se ocupará de las redes sociales y el detrás de escena digital.

El reality musical, que puede verse en vivo por la pantalla de Telefe y en streaming a través de Disney+, mantiene abiertas sus convocatorias digitales. Las aspirantes deben completar el formulario en la web de Mi Telefe y subir un video cantando a capella.

Es el regreso del protagonista de "Rocky" a la pantalla de Telefe, todavía sin saber la fecha de salida al aire. Nico Vázquez, además, confirmó de manera categórica que Las Bandana no formarán parte de esta edición, aclarando que nunca fueron convocadas por la producción, aunque siguen siendo la bandera del formato.

Será la primera vez en Argentina que el programa cuente con un presentador en el piso, ya que las ediciones de los años 2000 utilizaban principalmente voces en off. La estrategia multiplataforma, producida por Telefe, Disney+ y RGB, suma a la influencer Sofía "La Reini" Gonet para liderar la interacción digital.

El programa busca descubrir a las próximas grandes voces del pop en Argentina, y con un jurado de lujo, un conductor carismático y una producción de primer nivel, todo indica que "Popstars" llegó para quedarse y volver a hacer historia en la televisión argentina. El misterio por la locación y la fecha de estreno mantiene en vilo a los fanáticos, que esperan ansiosos el gran debut.