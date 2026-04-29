Telefe confirmó que Nico Vázquez conducirá "Popstars": la primera promo oficial del reality

Telefe calienta motores con el regreso de "Popstars", una de sus grandes apuestas del 2026 para su pantalla, y confirmó que su conductor será Nico Vázquez. El canal de las tres pelotas lanzó la primera promo oficial del histórico formato musical que buscará formar una nueva banda pop femenina, tal como ocurrió en 2001 con "Bandana".

"Nadie imagina cuánto ocurrirá hasta que ocurre y se hace realidad", dice el video que Telefe compartió en sus redes sociales. Allí, se observa a Vázquez, mientras su voz en off presenta: "Hay momentos que te cambian la vida y muchas de ustedes están listas para eso. Popstars no es solo un programa, es una oportunidad que te puede cambiar la vida para siempre. Y yo voy a estar acá para vivirlo con vos".

Nico Vázquez estará al frente del regreso de "Popstars".

Las primeras imágenes del regreso del reality show mostraron a Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes, quienes, además de protagonizar una pelea mediática en el último tiempo, son grandes referentes en la escena argentina.

El protagonista de "Rocky" replicó el clip en su cuenta de Instagram acompañado de un sentido mensaje, donde expresó su felicidad por este nuevo paso en su carrera: "Me siento profundamente honrado y agradecido por esta oportunidad. Ser el conductor de Popstars es una felicidad y un desafío que me entusiasma muchísimo".

Además, Nico Vázquez celebró su vuelta al canal de las tres pelotas: "Feliz de volver a Telefe, y de hacerlo de la mano de Gustavo Yankelevich y todo el equipo de RGB, que siempre van por más".

Sobre lo que se viene, el actor adelantó: "Vamos en busca de la nueva banda femenina. Verán un programa que tendrá mucha pasión, emoción y que mostrará que, trabajando mucho, los sueños se pueden hacer realidad".

