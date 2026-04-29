Paula Chaves reveló si se reconcilió con Zaira Nara tras años de pelea: "No hay un vínculo, pero..."

Después de años de distancia y versiones cruzadas, Paula Chaves rompió el silencio. Contó qué pasó realmente con Zaira Nara tras su reciente reencuentro. La conductora habló con "Desayuno Americano" y dio detalles de la charla íntima que mantuvieron en un atelier de moda, donde volvieron a verse cara a cara de manera inesperada. La noticia sorprendió a todos. La paz, parece, llegó.

"¿Cómo surgió esta reconciliación con Zaira?", le preguntó el notero. Y Paula contestó sin correr y con una sonrisa: "Un broche de oro. Las cosas se acomodan y, de repente, te encontrás con personas en momentos que menos lo esperás. Nos encontramos". La frase, cargada de buena vibra, marcó el tono de la entrevista. No hubo lugar para la bronca. La conductora se mostró abierta y sincera, sin vueltas ni rencores.

Según relató, el cruce fue natural y distendido. Los recuerdos del pasado aparecieron espontáneamente después de la muerte de Moro, el perro que las unió en otra época. "Ella vivió toda esa era. Nos pusimos a hablar mucho ahí. Me decía: ‘¿Te acordás cómo estabas loca con ese perro?'", dijo Chaves. Una anécdota simple que muestra cómo los lazos afectivos, aunque rotos por diferencias, pueden resurgir con una simple mención.

Sin embargo, Chaves fue clara al definir en qué punto está hoy la relación con Zaira. "Está todo bien, buena onda. Es un montón hablar de reconciliación. No sé si sirve decir que estamos amigadas". La conductora eligió los términos con cuidado. No quiere exagerar. No quiere crear expectativas falsas. Prefiere bajar el tono y ser realista. Un abrazo no borra años de distancia. Pero es un comienzo.

"Pasaron cosas entre nosotras, cada una tiene su punto de vista. Nos debemos una charla profunda. En el local no pudimos hablar más que media hora. Hubo un abrazo muy lindo y está todo bien", agregó. La sinceridad de Paula es refrescante. No finge que no pasó nada, pero tampoco se aferra al pasado. Media hora no alcanza para destrabar años de enojo. Pero el abrazo, dice ella, fue lindo. Y eso ya es mucho.

"Nos van a ver en los eventos, vamos a tomar una copa, a reírnos y a charlar, pero no hay un vínculo; sí la posibilidad de cruzarnos y que esté todo bien. Es mucho más incómodo evitar a alguien. No hay vínculo, pero está todo bien... Nos debemos una charla, pero reina la paz", cerró Paula Chaves sobre su acercamiento con Zaira Nara.

Las dos fueron amigas, socias, compañeras de viaje. Después vinieron los roces, los silencios, las versiones encontradas. Pero el tiempo pasa. La gente madura. Y a veces, un encuentro casual en un atelier de moda puede ser el principio de algo nuevo. No una reconciliación épica, sino una tregua civilizada. Eso, en un mundo mediático donde la guerra es moneda corriente, ya es una victoria. Paula y Zaira no volvieron a ser amigas, pero dejaron de ser enemigas. Y eso, hoy, alcanza.