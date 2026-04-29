Silvina Escudero se separó de su esposo tras 9 años de relación: "Vamos hacia diferentes direcciones..."

Tras nueve años de relación, Silvina Escudero se separó de su esposo, Federico. La noticia generó tristeza entre sus seguidores y rápidamente tomó repercusión en los medios. En ese contexto, la bailarina, quien recientemente se cruzó con Moria Casán, decidió romper el silencio y contar su versión sobre el final del vínculo.

La información se conoció este martes en "LAM" (América TV), donde detallaron que la pareja venía atravesando distintas crisis en los últimos meses. Según indicaron, la decisión la habrían tomado tras sus vacaciones de verano en Brasil, aunque la ruptura se concretó aproximadamente un mes atrás, cuando el comerciante dejó la casa que compartían y se instaló en otra propiedad dentro del mismo barrio.

Lejos de evitar el tema, Escudero enfrentó las cámaras en "Polémica en el Bar" (América TV) y habló con sinceridad sobre lo ocurrido. "Me casé para toda la vida y antes de separarme lo hablé con Jony, el cura que nos casó", expresó.

Durante la entrevista, la artista dejó en claro que no hubo terceros ni conflictos mediáticos. "No hay nada que ocultar, ni nada raro. No hay nada para contar. El 90% de la población se separa y yo me separé", agregó.

Silvina Escudero y Federico. (Foto: Instagram/@escuderosilvina).

La emoción apareció cuando se refirió a su expareja. "Ni siquiera es que se terminó el amor. Le deseo lo mejor en la vida y es re buena persona", aseguró entre lágrimas. También reflexionó sobre el proceso que atravesó: "Creo que las decisiones hay que tomarlas a conciencia y no son intempestivas y volátiles".

Sobre el final, Silvina dejó una frase cargada de emoción. "Hay que ser muy valiente para separarse", destacó. Y cerró con una imagen clara de la ruptura: "Siento que llegamos a una bifurcación y vamos hacia diferentes direcciones".