Andrea del Boca sufrió una fuerte caída y se cortó la transmisión de "Gran Hermano": el impactante video

La alerta máxima se encendió en la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" tras una fuerte caída que sufrió Andrea del Boca, que fue seguida por el corte de la transmisión del programa. Después de aquel accidente que la dejó afuera de la competencia, la actriz cayó al suelo nuevamente y despertó preocupación en los seguidores del reality de Telefe.

En un clip, que se viralizó en redes sociales, la actriz tropezó y cayó al piso. Esta vez, Del Boca extendió los brazos y amortiguó el impacto, aunque la peor parte se la llevó su brazo izquierdo, ya que portaba algo en la mano.

%uD83D%uDEA8 URGENTE | Andrea se cayó al piso nuevamente#GranHermano pic.twitter.com/Pv5RVHJPRe — tronk (@TronkOficial) June 14, 2026

La secuencia se produjo en la cocina, cerca de las puertas de las habitaciones. Juani Car, Sebastián "Cola" Almeida y Charlotte Caniggia fueron testigos del dramático momento, pero quienes atinaron a ayudarla fueron los varones.

La transmisión de "Gran Hermano" se cortó por unos segundos y cuando volvió, afortunadamente, Andrea del Boca se veía bien. Sin heridas y moretones visibles, la actriz estaba sentada tomando mates y conversando con Manuel Ibero, como reponiéndose del impacto. "¡No me vas a sacar, no me vas a sacar", empezó a cantar cuando pasó caminando Sol Abraham.

Volvió la transmisión, Andrea del Boca está bien y cuando pasó caminando Sol empezó a cantar: "¡No me vas a sacar, no me vas a sacar!"



También aseguró que va a participar del desafio de baile aunque sea en silla de ruedas https://t.co/ySSVjXKAn1 pic.twitter.com/X2AQzULMvg — tronk (@TronkOficial) June 14, 2026

La artista también aseguró que participará del desafío de baile, que se llevará adelante en las próximas horas por el presupuesto semanal, así sea que lo tenga que hacer en silla de ruedas.