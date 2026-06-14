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FARÁNDULA

Andrea del Boca sufrió una fuerte caída y se cortó la transmisión de "Gran Hermano": el impactante video

La actriz se tropezó y cayó al piso nuevamente. Sus compañeros del reality de Telefe salieron a socorrerla, mientras la cámara frenó la grabación. ¡Mirá!

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La alerta máxima se encendió en la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" tras una fuerte caída que sufrió Andrea del Boca, que fue seguida por el corte de la transmisión del programa. Después de aquel accidente que la dejó afuera de la competencia, la actriz cayó al suelo nuevamente y despertó preocupación en los seguidores del reality de Telefe.

En un clip, que se viralizó en redes sociales, la actriz tropezó y cayó al piso. Esta vez, Del Boca extendió los brazos y amortiguó el impacto, aunque la peor parte se la llevó su brazo izquierdo, ya que portaba algo en la mano.

La secuencia se produjo en la cocina, cerca de las puertas de las habitaciones. Juani Car, Sebastián "Cola" Almeida y Charlotte Caniggia fueron testigos del dramático momento, pero quienes atinaron a ayudarla fueron los varones.

La transmisión de "Gran Hermano" se cortó por unos segundos y cuando volvió, afortunadamente, Andrea del Boca se veía bien. Sin heridas y moretones visibles, la actriz estaba sentada tomando mates y conversando con Manuel Ibero, como reponiéndose del impacto. "¡No me vas a sacar, no me vas a sacar", empezó a cantar cuando pasó caminando Sol Abraham.

La artista también aseguró que participará del desafío de baile, que se llevará adelante en las próximas horas por el presupuesto semanal, así sea que lo tenga que hacer en silla de ruedas.

Gran Hermano: todo sobre la nueva temporada, el casting, los ganadores y los participantes

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