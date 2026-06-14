Luis Ventura habló de la carta documento a Evelyn Von Brocke: "Aunque se rectifique, la ofensa no se lava"

En el programa de este domingo 14 de junio, "El Run Run del Espectáculo" (Crónica TV) abordó el tema de la carta documento que Luis Ventura prepara contra Evelyn Von Brocke, quien acusó que dentro de la entidad hubo casos de abuso sexual que fueron encubiertos. En diálogo con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, el presidente de Aptra se mantuvo firme en su postura de realizar la denuncia en la Justicia.

"Aunque se rectifique, la ofensa no se lava. Se puede corregir la calumnia, pero no se lava la ofensa. La injuria fue cometida. Entonces, yo la demandó igual", comenzó diciendo Ventura.

El conductor de "Primicias Ya" (América TV) aclaró que se trata de una decisión personal y no en nombre de la asociación de Aptra como tal. "Yo en lo personal, y en función de la mugre que plantea esta mujer, la demanda se la hago", sostuvo.

En esa línea, Luis Ventura señaló que con la denuncia busca que Evelyn Von Brocke "rectifique sus dichos". "Yo soy un padre de familia. Mis hijos no tienen por qué aguantar semejante atrocidad", sentenció el periodista de espectáculo.

"Lo que ella no denunció, lo voy a hacer yo. De esta manera lo que hago es promover la investigación y profundización de un delito gravísimo penal", aseveró Ventura, quien cuestionó a Evelyn: "Si ella lo sabía, ¿por qué no lo denunció para que se investigue, para que los responsables fueran presos, para que se supiera la verdad? ¿Y qué hacía llamando al promotor, un encubridor de abusos como era yo, de acuerdo a su criterio?".

Sobre la descalificación "machirulo" que empleó Evelyn Von Brocke en un móvil con "Intrusos", Luis Ventura contrapuso esta declaración con el dato que en Aptra "hay 36 mujeres".

Respecto a sus sensaciones tras las gravísimas acusaciones de parte de una exintegrante de la entidad que preside, Ventura fue categórico: "Primero, por supuesto que siento una indignación suprema y soberana. Y segundo, espero que, si es cierto lo que denunció Evelyn, que se pueda demostrar con todas las denuncias plenas de todos los delitos gravísimos que ella denunció y que nos llevamos a puerto. Porque nunca dio estos datos, que se le ocurrió decir en indignación a una entidad a la que no pertenece hace meses, de una entidad que no la echó, de una entidad que cuando le dijo 'Venga y presente su apelación', ella agarró y renunció para irse de vacaciones a España".





