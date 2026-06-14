Valentina Cervantes viajó al Mundial 2026 junto a sus hijos y mostró el emotivo reencuentro con Enzo Fernández: las fotos

El Mundial 2026 ya está en marcha desde este jueves y la expectativa crece a medida que se acerca el debut de la Selección Argentina, previsto para este martes 16 de junio. Mientras miles de hinchas viajaron a Estados Unidos para alentar a la Scaloneta, también comenzaron a llegar los familiares de los jugadores. En ese contexto, Valentina Cervantes aterrizó junto a sus hijos y protagonizó un emotivo reencuentro con Enzo Fernández.

A través de sus redes sociales, la influencer compartió parte de la travesía rumbo al país norteamericano. Acompañada por Olivia y Benjamín, los pequeños que tiene con el mediocampista, mostró distintas imágenes del recorrido y dejó en claro la ilusión que se vive puertas adentro de la familia.

Antes de despegar, Valentina publicó una postal desde el aeropuerto. Allí se la vio esperando el vuelo con un look relajado y luciendo prendas de Twentyfour, la marca que lanzó recientemente junto a Enzo. Más tarde, también retrató un cartel con la imagen del campeón del mundo vistiendo la camiseta albiceleste y escribió: "Yendoooo".

El viaje tuvo varias escalas y momentos de ternura. En uno de los videos, Olivia conversó con su mamá mientras intentaba entender cuánto faltaba para llegar. "¿No estamos yendo?", preguntó la nena. Entre sonrisas, Cervantes respondió: "Un avión más y llegamos. ¿Estás cansada?".

Valentina Cervantes y sus hijos viajaron al Mundial 2026. (Foto: Instagram/ @valucervantes).

Por su parte, Benjamín también se convirtió en protagonista de las historias. El pequeño apareció descansando en el aeropuerto de Atlanta, tomando su mamadera y entretenido con una tablet mientras aguardaba el próximo embarque. Luego, ambos hermanos posaron felices sobre un carrito de equipaje tras el arribo a destino.

Finalmente llegó el momento más esperado. la modelo visitó la concentración argentina y se reencontró con Fernández. El futbolista recibió a su familia con abrazos y mucho cariño. Una selfie reflejó la felicidad del momento y ella la acompañó con una breve pero contundente frase: "Amor mío".

El reencuentro de Valu Cervantes y Enzo Fernández. (Foto: Instagram/ @valucervantes).

De esta manera, la pareja vuelve a vivir una experiencia mundialista en familia y la comparte con sus seguidores, quienes sueñan con ver a la Selección repetir la hazaña y defender el título que lograron en Qatar.