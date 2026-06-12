Susana Giménez no viaja al Mundial 2026 y la noticia sorprende a todos: "Me confirman..."

El Mundial 2026 acaba de arrancar y ya tiene una noticia que sacude al ambiente del espectáculo. Susana Giménez, fiel seguidora de la Selección argentina en cada cita mundialista, por ahora decidió no viajar a la primera fase del torneo. La información, que circulaba como rumor desde principios de semana, se transformó en una certeza esta mañana. ¿Qué podría hacerla cambiar de decisión?

El periodista Juan Etchegoyen dio el batacazo en el programa "Infobae a las 9". Allí, dentro de su clásico segmento "El Rincón del Chisme", aseguró que la diva no estará presente en los primeros partidos de la Scaloneta. "Me confirman desde Telefe que Susana no viaja a la primera fase del mundial cuando siempre ha viajado", reveló Etchegoyen frente a las cámaras. Y remarcó: "No es un rumor, es una confirmación".

La noticia sorprendió porque Susana Giménez construyó una tradición: acompañar a la Selección en cada Mundial. En Qatar 2022, por ejemplo, viajó junto a su hija Mercedes "Mecha" Sarrabayrouse y sus nietos Lucía y Manuel Celasco. Estuvo en el estadio de Lusail para el debut contra Arabia Saudita y hasta participó del especial "Por el mundo Mundial" de Telefe, junto a Alejandro "Marley" Wiebe. También se la recuerda en las tribunas de Alemania 2006. Esta vez, al menos en la fase de grupos, la postal no se repetirá.

¿Las razones? Por ahora, nadie dio una explicación oficial. Pero en el ambiente corren dos versiones. Una apunta a un posible distanciamiento con las nuevas autoridades del canal, que asumieron hace algunos meses. La otra, más sencilla, tiene que ver con la edad de la conductora y las incomodidades de un viaje largo. Como dijo el propio Etchegoyen: "Obviamente van pasando los años y por ahí no tiene ganas de exponerse a una primera fase del mundial".

La última vez que se vio a Susana Giménez en público fue el 10 de junio. Ese día asistió al Teatro Apolo para ver la obra "Berlín, Berlín" junto a Mecha y un grupo de amigos. Los productores le hicieron una invitación especial. Cuando terminó la función, la diva se puso de pie y aplaudió emocionada. Nada en esa noche anticipaba que, al día siguiente, su nombre se convertiría en el centro de la conversación mundialista.

Sin embargo, la historia todavía puede tener un giro. Existe una sola condición que podría hacer que Susana se suba al avión. Si la Selección argentina termina primera en su grupo, los octavos de final se juegan en Miami. Esa ciudad le queda mucho más cómoda desde su residencia en Punta del Este. "De la única manera que Susana Giménez puede ir al mundial es que Argentina salga primera de su grupo", aclaró Etchegoyen. Pero enseguida pidió cautela: el viaje tampoco está confirmado, "es para tomarlo con pinzas".

La logística del Mundial 2026 también juega en contra. El torneo se disputa en múltiples ciudades de Estados Unidos, Canadá y México. Sedes como Dallas o Kansas City no tienen conexiones directas frecuentes desde el Río de la Plata. Para alguien que no sigue a la delegación desde el inicio, el traslado se vuelve una odisea.