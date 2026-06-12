Facundo Arana y María Susini se habrían reconciliado, a seis meses de su separación: "Una segunda oportunidad"...

Durante el verano, la noticia de la separación de Facundo Arana y María Susini sorprendió a todo el país. Es que, tras 20 años juntos, el matrimonio, con tres hijos, confirmaba su ruptura. Aunque se mostraron juntos en varios lugares públicos, y hubo rumores de un supuesto romance entre Facundo y Gabriela Sari, quien resultó ser solo una gran amiga, los trascendidos sobre reconciliación o acercamiento siempre aparecían. Pero al parecer, tras seis meses separados, ahora son más fuertes los rumores que Arana y Susini estarían nuevamente juntos, dándole una segunda oportunidad al amor.

Todo empezó cuando una panelista de "LAM", soltó la primicia en el aire: "Me contaron que Facundo Arana y María Susini volvieron". Según la fuente, el reencuentro ocurrió hace pocas semanas y decidieron mantenerlo en absoluto hermetismo, aunque las pruebas los delatan: los vieron cenar juntos en un restó de Palermo y después retirarse del lugar tomados de la mano. "El siempre quiso estar con ella", agregó Latorre, convencida de que esta vez el amor les ganó al orgullo.

Para entender este nuevo capítulo hay que recordar aquel golpe mediático de diciembre pasado, cuando confirmaron la separación de Facundo Arana y María Susini. La noticia cayó como baldazo de agua fría para sus seguidores, porque la pareja parecía inoxidable. Ellos nunca dieron explicaciones públicas, apenas un comunicado breve. Pero el silencio alimentó todo tipo de versiones, incluyendo un presunto romance entre Facundo y Gabriela Sari, su compañera de elenco en la ficción. Sin embargo, esa hipótesis se desinfló rápido: tanto él como Sari salieron a negarla y aclararon que solo los une una amistad de años.

Lo cierto es que durante estos seis meses, Facundo no paró de trabajar. Se lo vio en el estreno de "El método Grönholm", la obra que lo tiene como protagonista, y también en los estudios grabando nuevos capítulos para la serie que vendrá. Pero afuera, en su vida real, el actor atravesaba noches largas y consultas con su psicólogo. María, por su parte, se refugió en sus hijos y en el arte: retomó clases de cerámica y hasta mostró sus primeras piezas en una pequeña muestra en San Isidro. Nunca hablaron mal uno del otro. Ese respeto, dicen los que los conocen, fue la base para intentarlo de nuevo.

La reconciliación todavía no tiene sellos oficiales ni fotos de Instagram. Ninguno de los dos posteó nada al respecto. Pero las fuentes cercanas afirman que ya están yendo a terapia de pareja y que planean unas vacaciones en la Patagonia para después del invierno.

Facundo Arana y María Susini se mostraron juntos muchas veces, compartiendo su verano en familia.

"Es una segunda oportunidad que se dan con mucha conciencia", confesó un amigo en off. Y agrega: "Se dieron cuenta que el amor que construyeron en dos décadas no se tira a la basura por una crisis". Los rumores de una supuesta tercera persona quedaron atrás; todo indicaría que la crisis fue por desgaste, no por traición.

Y así, entre aplausos y escepticismo, los fanáticos de la pareja ya celebran el posible regreso de una de las familias más queridas del espectáculo argentino. Por ahora, ni Facundo ni María salieron a confirmar ni desmentir. Pero en el ambiente aseguran que la vuelta es un hecho.

El tiempo dirá si esta reconciliación se consolida o si queda solo en un capítulo más de la novela real que viven los famosos. Lo que está claro es que, por estos días, en cada salida de Facundo, las miradas estarán puestas en busca de alguna señal de María. ¿Será cierto el milagro de la segunda oportunidad? Habrá que seguir mirando.