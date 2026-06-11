Se viene "MasterChef Celebrity" y revelaron el primer objetivo de la producción: "Quieren personajes fuertes"

Mientras aún resuenan los momentos más destacados de la última temporada, en Telefe ya pusieron en marcha la maquinaria para uno de los formatos más exitosos de su pantalla.

Tras la consagración de Ian Lucas como campeón de MasterChef Celebrity, el canal comenzó a trabajar silenciosamente en una nueva edición que promete reunir nombres fuertes y perfiles muy diversos.

Como suele ocurrir con cada lanzamiento del reality culinario, las especulaciones sobre los futuros participantes no tardaron en aparecer. Y aunque las negociaciones recién están dando sus primeros pasos, ya trascendieron varios famosos que despertaron el interés de la producción.

Telefe ya comenzó a mover las fichas

La información fue revelada por Guido Záffora durante su participación en El Observador, donde contó que los productores iniciaron las primeras conversaciones para definir quiénes podrían formar parte del próximo elenco.

"Empezaron los llamados. Quieren personajes fuertes. Ya hay una posible lista, no quiere decir que estén confirmados, pero sí tentados por la producción", explicó el periodista.

La estrategia parece apuntar nuevamente a una combinación de perfiles populares, figuras mediáticas y algunas incorporaciones inesperadas capaces de generar conversación desde el primer programa.

El entorno de Wanda Nara, entre los principales apuntados

Uno de los datos que más llamó la atención tiene que ver con el interés de la producción por figuras vinculadas al círculo familiar de Wanda Nara.

Según trascendió, entre los nombres que aparecen en carpeta figuran Zaira Nara, su madre Nora Colosimo y también Daniela, la actual esposa de Maxi López.

La posible participación de alguna de ellas podría aportar una cuota extra de interés mediático, especialmente teniendo en cuenta la permanente atención que genera todo lo relacionado con el universo Nara.

Débora Nishimoto, otra de las figuras que interesa

La lista de posibles convocados también incluye a Débora Nishimoto, actriz que en los últimos meses ganó visibilidad tanto por sus trabajos en ficción como por su vínculo sentimental con Esteban Lamothe.

Además, la intérprete logró una fuerte repercusión al ponerse en la piel de la China Suárez en una serie vertical, un proyecto que generó conversación en redes y medios especializados.

Su eventual desembarco en el reality podría aportar una combinación de frescura, popularidad y curiosidad entre los espectadores.

Los nombres menos esperados que busca la producción

Más allá de las figuras asociadas al mundo del espectáculo, Telefe también estaría apostando por perfiles alejados de los realities tradicionales.

En ese contexto aparecieron dos nombres que sorprendieron.

"También por ejemplo quieren a Guillermo Andino, a Diego Topa, que son personajes que están muy lejos de los realitys, pero que pueden sorprender", reveló Záffora.

La presencia de ambos podría aportar una dinámica diferente a la competencia, sumando participantes reconocidos por públicos muy distintos.

El streaming gana terreno en la televisión

El fenómeno de los creadores de contenido también tendría representación en la próxima edición del programa.

Según trascendió, la producción sigue de cerca a Santi Talledo y Nati Jota, dos figuras con una fuerte presencia digital y una enorme llegada entre las nuevas generaciones.

La incorporación de referentes del streaming responde a una tendencia cada vez más frecuente en los grandes formatos televisivos, que buscan conectar con audiencias jóvenes y ampliar su alcance más allá de la pantalla tradicional.

%uD83D%uDCA3 POSIBLES PARTICIPANTES DEL NUEVO MASTERCHEF

Guido Záffora dio información exclusiva sobre la nueva edición del reality de cocina: "Buscas personajes que no hayan participado".



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Un casting que recién empieza y promete dar que hablar

Por ahora, ninguno de los nombres mencionados tiene asegurado su lugar en el programa. Las negociaciones continúan y la lista podría sufrir modificaciones en las próximas semanas.

Sin embargo, los primeros movimientos dejan en evidencia cuál es la intención de Telefe para esta nueva etapa del reality: reunir personalidades reconocidas, perfiles inesperados y figuras capaces de generar conversación dentro y fuera de la cocina.

Con la preproducción ya en marcha y varios nombres instalados en la discusión, MasterChef Celebrity vuelve a posicionarse como uno de los programas más esperados de la televisión argentina. Y aunque todavía falta para conocer el elenco definitivo, una cosa parece estar clara: la producción está decidida a apostar por participantes que no pasen desapercibidos.