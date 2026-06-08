Aseguran que More Rial está cada vez más cerca de recuperar su libertad: "Ya ordenaron..."

El futuro judicial de More Rial podría dar un giro importante en el corto plazo.

En medio de una etapa en la que busca reorganizar su vida, enfocarse en sus estudios y proyectar nuevos desafíos, comenzaron a circular versiones que indican que la hija de Jorge Rial estaría cada vez más cerca de dejar atrás el arresto domiciliario.

La información surgió durante una emisión del streaming "El Ejército de LAM", donde dieron a conocer novedades vinculadas al expediente judicial que la involucra. Según señalaron, los trámites necesarios para avanzar con una eventual libertad estarían transitando sus últimas instancias.

Las pericias que marcarían el tramo final del proceso

De acuerdo con los datos revelados en el programa, la Justicia ya habría ordenado las evaluaciones pendientes que forman parte del procedimiento habitual antes de resolver este tipo de situaciones.

Fue el periodista Santiago Riva Roy quien aportó los detalles sobre el estado actual de la causa.

"Queda poco para que Morena salga en libertad", aseguró durante la transmisión.

Según explicó, el cronograma judicial permitiría que la resolución llegue dentro de pocas semanas.

"Será la primera semana de julio y ya ordenaron las últimas pericias, como en cualquier trámite de libertad condicional", sostuvo.

Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial, la información generó una fuerte repercusión debido a la cercanía de una posible definición.

Qué pasaría con la tobillera electrónica

Uno de los puntos que más interés despertó tiene que ver con las condiciones bajo las cuales More Rial continuaría una vez obtenida la libertad.

Actualmente, la mediática cumple arresto domiciliario bajo monitoreo electrónico. Sin embargo, según lo informado en el streaming, esa medida podría quedar sin efecto.

"Va a estar sin tobillera", afirmaron durante el programa al referirse al escenario que se abriría tras una eventual resolución favorable.

De concretarse, significaría el fin de una de las restricciones más visibles que acompañaron su situación judicial durante los últimos meses.

ACTUALIZACIONES DE MORE RIAL



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El presente de Morena entre los estudios y nuevos objetivos

Mientras aguarda novedades de la Justicia, Morena Rial también intenta construir una rutina alejada de las polémicas que marcaron gran parte de su exposición mediática.

En ese contexto, sorprendió recientemente al anunciar que comenzó a estudiar la carrera de Derecho, una decisión que compartió públicamente y que representa una nueva meta en su vida personal.

La noticia fue bien recibida por muchos de sus seguidores, que destacaron este cambio de rumbo mientras continúa cumpliendo con las medidas dispuestas por la Justicia.

Un posible regreso a la televisión

Además de su faceta académica, Morena también tendría interés en volver a los medios.

Según comentaron en el programa, la influencer estaría evaluando sumarse al reality "La Cárcel de los Gemelos", un proyecto que la devolvería a la pantalla y a la exposición pública.

Por ahora no hay anuncios oficiales sobre esa posibilidad, aunque el tema comenzó a instalarse como una de las alternativas para su futuro inmediato.

Expectativa por una decisión que podría llegar pronto

A pesar de las versiones que circularon en las últimas horas, ni More Rial ni sus representantes legales realizaron declaraciones sobre el tema. Sin embargo, los trascendidos coinciden en que la causa atraviesa una etapa clave y que las próximas semanas podrían resultar decisivas.

La expectativa crece alrededor de una resolución que, de confirmarse, marcaría el cierre de una etapa compleja y el comienzo de un nuevo escenario para la hija de Jorge Rial.