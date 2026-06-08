Iliana Calabró celebró sus 60 años con un festejo especial rodeada de su familia: el video

Hace algunos días, Iliana Calabró cumplió 60 años y decidió reservar el festejo para este fin de semana. La actriz atraviesa un gran presente personal y eligió celebrar este nuevo capítulo rodeada de las personas más importantes de su vida. Familiares, amigos íntimos y colegas del mundo artístico se reunieron para acompañarla en una noche cargada de emociones, recuerdos y muestras de cariño que reflejaron el afecto que cosechó a lo largo de los años.

Información de La Pavada del Diario Crónica indica que la celebración contó con la presencia de su madre, Coca Calabró, y de su hermana Marina, quienes compartieron junto a ella uno de los momentos más importantes de su vida. También asistieron amigos muy cercanos como Pepe Cibrián y José María Muscari, entre otros invitados que formaron parte de una velada íntima y distendida. La actriz se mostró feliz por comenzar una nueva década acompañada por quienes la sostienen tanto en lo personal como en lo profesional.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el enorme tiramisú que ocupó un lugar central en la celebración. La elección del postre tuvo un significado especial para Iliana, ya que esa preparación quedó asociada a uno de los momentos más recordados de su carrera televisiva. Entre brindis, anécdotas y risas, los presentes compartieron una cena donde sobraron los buenos deseos y las muestras de afecto para la homenajeada.

Tras el encuentro, Iliana utilizó sus redes sociales para expresar toda su felicidad y agradecer el cariño recibido. "Gracias a todos ustedes estoy disfrutando de mi mejor momento", escribió junto a imágenes del festejo. Luego agregó: "A todos mis seres queridos. ¡Gracias!". Las palabras reflejaron el estado de ánimo de la actriz, que inició esta nueva etapa rodeada de amor, acompañada por su familia y con el reconocimiento de un público que la sigue desde hace décadas.