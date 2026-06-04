Luis Ventura y Marina Calabró desembarcan con "Primicias Ya" en medio de la tormenta que dejó "A la tarde"

Tras mucha expectativa llega "Primicias Ya" a la pantalla de América TV a las 16.30. El nuevo ciclo de espectáculos, conducido por Luis Ventura y Marina Calabró, llega para renovar las tardes del canal. Este esperado debut ocurre a pocas semanas de la polémica por la cancelación de "A la tarde", el programa de Karina Mazzocco, quien tras varios años al frente del exitoso programa, cerró un ciclo lleno de debates. La novela detrás de escena todavía genera repercusiones.

Información de La Pavada de Diario Crónica: Luis Ventura y Marina Calabró comienzan el lunes como conductores del nuevo programa de América, "Primicias Ya". El ciclo abordará temas del espectáculo con actualidad, entrevistas y las primicias que marcan la agenda del entretenimiento. Recordemos que llega para ocupar la franja que dejó vacante "A la tarde", el ciclo que conducía Karina Mazzocco.

El estreno está pautado para el lunes 8 de junio de 2026, de lunes a viernes a las 16.30 en vivo por la señal de América TV. El equipo de panelistas lo integran Marcela Coronel, Santiago Sposato, Juan Pablo Godino y Damasia Ochoa. Además, contará con coberturas en móviles a cargo de cronistas históricos como el "Rafa" Juli. La producción es una idea de Juan Cruz Ávila en conjunto con Ana Laura Guevara, el Chato Prada y la productora Jotax Digital.

El ciclo promete traer debates picantes, escándalos de la farándula y secciones clásicas de Ventura como "Sin Mordaza" y "Aplauso, medalla y beso". Las promociones oficiales del programa ya se encuentran al aire en la grilla del canal. Pero el debut llega con la mochila de lo que pasó con "A la tarde".

El final de ese ciclo desató un escándalo feroz debido a internas, reproches en vivo por el rating, acusaciones de traición y despidos sorpresivos. Karina Mazzocco y su panel se enteraron del levantamiento apenas minutos antes de salir al aire, lo que generó una incomodidad enorme en el estudio.