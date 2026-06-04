Laurita Fernández disfruta de una escapada romántica con Matías Busquet en un destino soñado: las fotos

En medio de un presente laboral atravesado por algunos conflictos tras su salida de El Nueve y el malestar que eso habría generado en el canal, Laurita Fernández atraviesa un gran momento en el plano sentimental. La actriz de "La cena de los tontos" decidió hacer una pausa en la rutina y viajó junto a Matías Busquet a Misiones para disfrutar de unos días de descanso.

A través de sus redes sociales, la exconductora de "Bienvenidos a ganar" compartió distintas postales de la escapada. Entre paisajes imponentes, paseos al aire libre y momentos de relax, dejó ver parte de la intimidad del viaje. Además, celebró haber cumplido un deseo pendiente al visitar por primera vez las Cataratas del Iguazú. "Conocer las Cataratas, al finnnnn check, sos una experiencia única", escribió junto a las imágenes.

Laurita y Matías se hospedaron en un exclusivo complejo rodeado de naturaleza, con una vista privilegiada hacia la selva misionera. Desde allí, la artista mostró algunos rincones del lugar, como la piscina infinita, las terrazas panorámicas y los espacios pensados para el descanso.

Los atardeceres también tuvieron un lugar destacado en el álbum. Mate en mano, contemplando el horizonte o disfrutando del paisaje desde distintos sectores del hotel, Fernández compartió escenas que reflejaron la tranquilidad que encontró lejos de Buenos Aires. Las publicaciones rápidamente cosecharon miles de reacciones y comentarios de sus seguidores.

Entre las fotos más comentadas apareció una romántica postal junto a Busquet. Sonrientes y abrazados durante una salida nocturna, ambos se mostraron muy cómplices y confirmaron el gran presente que atraviesan como pareja, luego de varios meses de relación.

El cierre perfecto llegó con una excursión en lancha frente a las Cataratas del Iguazú. Con chaleco salvavidas y una enorme sonrisa, la actriz posó mientras el imponente paisaje se desplegaba detrás suyo. Una experiencia inolvidable que eligió compartir con sus seguidores y que dejó en evidencia el gran momento personal que está viviendo.