Araceli González aclaró el rumor sobre la crisis con Fabián Mazzei ante la reconciliación con Adrián Suar: "Sabía que esto podía pasar..."

Los rumores de crisis entre Araceli González y Fabián Mazzei explotaron en las últimas horas. La versión, que lanzó Pepe Ochoa en LAM, aseguraba que la reconciliación pública de la actriz con su exmarido Adrián Suar generó tensiones en la pareja. Aunque Mazzei había justificado su ausencia, Araceli rompió el silencio y llamó al programa de espectáculos para desmentir todo.

El mundo del espectáculo argentino vive de los rumores, pero esta vez la protagonista decidió cortar la cadena con un llamado telefónico. Araceli González enfrentó los comentarios sobre una supuesta crisis con Fabián Mazzei después de que ella volviera a tener un buen vínculo con Adrián Suar, su exmarido y padre de su hijo Toto Kirzner.

Adrián Suar recibió a Araceli González en la función de "Sottovoce".

La versión la dio a conocer Pepe Ochoa al aire de "LAM". Según el panelista, la reconciliación pública entre Araceli y Suar -que ocurrió la noche del estreno de la obra Sottovoce- puso en jaque la relación de la actriz con Mazzei. Pero lejos de quedarse con el chisme circulando, Araceli levantó el teléfono y llamó a la producción del ciclo para dar su versión con todos los paños fríos.

"Todo esto mi pareja lo sabe y mi pareja desde el día uno quiso que estemos reconciliados", aseguró la actriz, con un tono firme pero tranquilo. Y fue más allá: reconoció que sí existen roces con su marido, pero no por celos ni por terceros en discordia. El problema, explicó, pasa por otro lado. "No estamos en crisis, sí nos peleamos mucho con la empresa, es una m... eso, porque nos vivimos peleando. Trabajar juntos no está bueno, tenemos que trabajar como actores, pero no en cuentas", soltó con honestidad brutal.

Araceli cerró su descargo con una reflexión que pareció apuntar a los rumores mismos: "Está todo bien, está todo perfecto, estamos en el mejor momento, y sabíamos que quizás podía pasar esto de que empiecen a decir una cosa o la otra".

Además, le agradeció al panelista por no haber hecho pública la información antes de tener su palabra. "Te agradezco porque sé que en algún momento me llamaste, y ahí te atendió Lucía, que trabaja conmigo, y yo generalmente no atiendo nunca. Te agradezco que te llegó la información y nunca la develaste, porque querías tener bien la seguridad para poder decirlo", expresó.

Pero la novela no terminó ahí. La noche del reencuentro entre Araceli y Suar en el teatro, muchos se preguntaron por la ausencia de Fabián Mazzei. El actor también rompió el silencio en diálogo con Juan Etchegoyen y despejó cualquier especulación.

Su explicación fue sencilla y laboral: "¡Hola Juan! Yo estuve grabando por el estreno de Zambrano de Disney en un estudio donde estaban todos los productores y actores. ¡Movida muy grande!", contó. Mazzei se refirió así a la serie donde comparte pantalla con el Puma Goity, un proyecto que le demandó estar en otro lugar mientras su pareja protagonizaba aquella postal tan comentada.

Etchegoyen, periodista de espectáculos, valoró la palabra de Mazzei: "Vale la pena la palabra de Fabián porque escuché a algunos decir que no fue por otra cosa". Con esa aclaración, el actor dejó en claro que su ausencia no tuvo nada que ver con una crisis de pareja, sino con una agenda laboral cruzada.