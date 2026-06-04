Horóscopo: los signos que más sienten que la vida les juega una mala pasada

El horóscopo no miente, pero a veces el destino parece tomarse vacaciones. Cada signo enfrenta las vueltas de la vida con una mochila emocional distinta. Hay quienes transitan los golpes con una fe inquebrantable y otros que, ante la primera seña rara, ya sospechan que alguien les afanó la suerte. En este ranking especial del zodiaco, repasamos a los cuatro signos que con más frecuencia se sienten estafados por el universo. Entre ellos aparece Escorpio, el rey de la sospecha. Pero antes de llegar a los detalles, vale recordar dos grupos clásicos de la astrología popular: por un lado, los signos que son más inseguros (Cáncer, Piscis y Virgo) dudan hasta de su propia sombra. Por el otro, los signos más paranoicos (Escorpio, Acuario y Capricornio) siempre creen que detrás de cada sonrisa hay una trampa.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El escorpiano vive con el cuchillo entre los dientes. Siente una estafa donde otros ven una casualidad. Un amigo que no contesta un mensaje: para él es traición. Un negocio que se cae: seguro había gato encerrado. La desconfianza le juega en contra porque termina alejando gente que lo quiere ayudar. Consejo: no todo el mundo quiere verte mal. Soltá un poco el control. Respirá hondo antes de acusar. A veces, un error es solo un error, no una conspiración.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Géminis se siente estafado cuando la realidad no cumple lo que prometió. Le venden un viaje espectacular y llueve toda la semana. Le juran amor eterno y al mes le clavan los cuernos. Su mente dual analiza cada promesa rota como un engaño planeado desde el inicio. La frustración lo agarra rápido. Consejo: bajá la vara de las expectativas. No todo el mundo maneja la misma honestidad que vos. Aprendé a diferenciar un mentiroso profesional de alguien que simplemente la cagó sin malicia.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

El piscis vive en un mundo de fantasía, por eso el golpe con la realidad siempre duele el doble. Siente que lo estafaron cuando descubre que esa persona idealizada no existe o que ese trabajo soñado es una oficina gris con jefe de mierda. Su corazón sensible interpreta cada desilusión como una traición cósmica. Consejo: amigo, bajate de la nube de vez en cuando. El mundo real tiene imperfecciones. No confundas una promesa incumplida con una estafa. A veces, la gente solo es torpe, no mala.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El capricornio planifica cada paso como si armara un rompecabezas millonario. Por eso, cuando algo sale mal -un socio que lo engaña, una inversión que fracasa- lo vive como una estafa personal contra su esfuerzo. El tipo se rompió el lomo laburando y siente que el universo le afanó la recompensa. El enojo lo corroe por dentro. Consejo: aceptá que el control total no existe. Por más planillas y gráficos que hagas, la vida siempre mete un imprevisto. No confundas un fracaso con un robo. Levantate y ajustá la estrategia.