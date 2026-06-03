Rochi Igarzábal hizo un doloroso posteo en el que contó el abuso que sufrió a los cinco años: "Pude seguir adelante con cicatrices..."

Rochi Igarzábal eligió una fecha simbólica para contar un hecho doloroso que vivió en su infancia. Este miércoles 3 de junio, en el marco de una nueva jornada de movilización de Ni una menos, que cumplió once años desde su nacimiento, la actriz y cantante reveló que sufrió abuso sexual cuando tenía apenas cinco años.

En su cuenta de Instagram, Rochi publicó varias fotos de ella de pequeña para graficar el horror que vivió siendo tan solo una niña. "Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas", escribió junto al hashtag #NiunaMenos.

Cada imagen lleva una parte del testimonio de Rochi Igarzábal, quien relató el abuso que sufrió cuando tenía cinco años, así como las marcas que esa vivencia tuvo en su vida. "Mi primera experiencia sexual fue a los cinco años por alguien que decía cuidarme. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo cinco años", comenzó diciendo.

El fuerte testimonio de Rochi Igarzábal en el marco de la marcha de Ni una menos. (Instagram/@rochi_igarzabalok).

Y continuó: "Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo. Y hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, una ira... impotencia y mucha, pero mucha angustia".

El fuerte testimonio de Rochi Igarzábal en el marco de la marcha de Ni una menos. (Instagram/@rochi_igarzabalok).

"Yo pude salir, pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir. Hay mujeres y niñas que no, que no pudieron salir. Que no pueden tener ganas de vivir, porque les robaron la vida, se la arrancaron. Y hoy somos su voz. Somos su ausencia. Somos su grito de miedo. La esperanza está en la lucha, nunca nos cansemos de luchar", remarcó la ex "Casi Ángeles".

El fuerte testimonio de Rochi Igarzábal en el marco de la marcha de Ni una menos. (Instagram/@rochi_igarzabalok).

"Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas. #NiUnaMenos", concluyó Rochi Igarzábal, quien recibió cientos de mensajes de apoyo en comentarios.