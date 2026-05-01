Rochi Igarzábal se casó tras una década de amor: "Viva el amor..."

Rochi Igarzábal, esa cantante y actriz tan querida, conocida desde hace muchos años por su papel en "Casi ángeles", ahora está feliz con su carrera solista y acaba de celebrar su boda. Tras diez años de relación con el productor Milton Cámara, la ceremonia fue sencilla, con pocos invitados y mucha emoción contenida. El amor, esa palabra que ella misma eligió para resumir el día, apareció en cada gesto.

El matrimonio civil se hizo con solo familiares y amistades muy cercanas. Nada de flashes ni producciones gigantes. A la salida del registro civil, una lluvia de papelitos de colores recibió a los recién casados. Lo más lindo: su hija Lupe apareció en cada escena, acompañando a sus padres con esa naturalidad que los chicos tienen. Las fotos muestran sonrisas plenas, abrazos espontáneos y un clima distendido que pocas veces se ve en este tipo de eventos.

La pareja siempre tuvo perfil bajo, y esta vez no fue la excepción. Eligieron alejarse del circo mediático. En el registro civil, el grupito de invitados -incluidas amigas que firmaron como testigos- vistió tonos pastel, sumándose a la estética luminosa y relajada. Rochi optó por un conjunto claro: blazer, falda y zapatos bajos. Milton, por su parte, usó traje oscuro pero sin corbata. Ese mix entre formalidad y descontractura fue la marca del día.

Doce años de historia, contando desde los comienzos en México, donde se conocieron. Después llegó la hija en común, y con ella un proyecto familiar que atravesó todas las etapas: personales, profesionales, las buenas y las no tanto. En septiembre de 2024, durante unas vacaciones familiares en Playa del Carmen -el mismo lugar donde se conocieron- Milton le propuso matrimonio. Sin artificios, sin cámaras. Un gesto con valor simbólico que reflejó la paciencia y la naturalidad de esta relación.





En las redes de la actriz aparecieron postales de todo: desde la firma formal hasta escenas al aire libre, con los dos posando entre abrazos. En una historia, Rochi soltó una frase cortita pero contundente: "Viva el amor". Esa fue la síntesis perfecta. Las imágenes también dejaron ver a los testigos y amigos cercanos acompañando cada paso, desde la entrada al registro civil hasta los festejos de después. Todos reflejaban esa atmósfera cálida que solo se da cuando realmente hay cariño de verdad.

La presencia de la pequeña Lupe fue el hilo conductor de la jornada. La nena apareció en las fotos protocolares, en los juegos en los jardines, en cada instante clave. La ceremonia íntima, el vestuario relajado, la elección de un destino con valor sentimental para el pedido de mano... todo mostró a una pareja que construyó su amor lejos del ruido. Rochi, entre disco y disco, entre show y show, encontró tiempo para celebrar lo que más le importa. Y algo queda flotando después de ver esas imágenes...