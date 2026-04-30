El desopilante audio de Susana Giménez tras bajarse de los Martín Fierro de Televisión Abierta 2026: "¿Para qué voy a ir?"

Este jueves 30 de abril, Susana Giménez dio que hablar en el ciclo "LAM" (América TV). Ante los rumores de su ausencia en los Premios Martín Fierro de la TV Abierta, la conductora, que viajó a Punta del Este, le mandó un desopilante audio a Ángel de Brito, en el que no solo fue brutalmente sincera, sino que dejó entrever que había tomado algunas copas de más.

El lunes 18 de mayo se llevará adelante el evento de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), que premiará a lo mejor de la pantalla chica de aire. En medio de la polémica por las ternas, se especuló con la inasistencia de "La Su".

Susana Giménez confirmó que se ausentará de los Premios Martín Fierro de la TV Abierta 2026.

"La respuesta de Susana Giménez si va a los Martín Fierro o no", presentó Ángel de Brito antes de darle play a la grabación de voz. "Yo no trabajé este año, así que no estoy nominada, ¿para qué voy a ir?", lanzó sin filtro la diva de los teléfonos.

Fiel a su estilo auténtico, Susana explicó por qué se ausentará de la gala de la televisión: "No tengo ganas. Estoy cansada. Esta semana vine acá (Argentina) y todos los días tenía una cosa. No, no, no. No pude ir ni a la fiesta de Caras porque estaba cansada".

"No, no. No creo que venga (sic). No creo ir, sinceramente. No tengo por qué, si no estoy nominada", cerró Susana Giménez.