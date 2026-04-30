Iván de Pineda, la estrella de Telefe que se va al Mundial: su próximo programa de cara a la copa del mundo

Iván de Pineda es una de las grandes estrellas de la televisión, logro conseguido a fuerza de trabajo y nada más. Mientras recibe buenos comentarios por el reciente estreno de "Desafío Atenea", en Olga, su conducción de los Martín Fierro de moda, y sigue cosechando buenos resultados en "Pasapalabra", en la previa del Mundial 2026 y durante la copa estará muy ocupado. El conductor, querido y confiable, se prepara para una nueva aventura.

Según La Pavada de Diario Crónica, Iván de Pineda hoy es la estrella de Telefe, y por esa razón cubrirá con su programa "Iván de viaje" el Mundial. De hecho, viajó el martes a la noche a Estados Unidos para cubrir la previa del Mundial por diez días. No es un viaje más. Se trata de un proyecto que contempla tres viajes con los detalles, las canchas y los jugadores como protagonistas. El Mundial, en sus manos.

Iván se consolidó como la principal figura de Telefe debido a su combinación única de carisma, cultura general y capacidad para liderar el rating. Su conducción en "Pasapalabra" es un éxito consolidado. El formato se mudó con él a Telefe desde El Trece y hoy sigue siendo uno de los programas más vistos. Además, renovó su contrato por dos años más, asegurando su permanencia con "Pasapalabra" y "Escape Perfecto". La confianza del canal es total.

Es reconocido por su estilo impecable y vasta cultura general. Ganó el Konex de Platino 2021 como mejor conductor de la década y fue premiado en los Martín Fierro de la Moda 2026. Su perfil bajo, inteligencia y trato respetuoso lo convirtieron en una figura positiva para toda la familia. A principios de 2026, además, se reinventó en el streaming con "Desafío Atenea" en Olga. Iván no para. El Mundial, los viajes, los programas. Telefe tiene su estrella bien firme. Y él, las valijas listas.



